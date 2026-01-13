Alerta dengue en el Perú
Con el inicio de la temporada de lluvias intensas y el aumento sostenido de las temperaturas, el Ministerio de Salud (Minsa) activó una alerta epidemiológica por dengue como medida preventiva para reducir riesgos y responder de manera oportuna al incremento de casos en diversas regiones del Perú.

La disposición también apunta a asegurar la atención integral, el seguimiento clínico y la adecuada referencia de los pacientes afectados en todos los establecimientos de salud.

A través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), el Minsa emitió la Alerta Epidemiológica AE-CDC n.° 001-2026, que advierte un aumento de casos de dengue registrado durante las últimas seis semanas epidemiológicas en zonas específicas del país.

Esta acción busca anticiparse a escenarios de mayor transmisión y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Regiones con mayor incremento de casos de dengue

El documento técnico identifica distritos de las regiones Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Piura, Ucayali y La Libertad como áreas con incremento sostenido de casos.

En estos territorios se priorizará la implementación de medidas intensivas de vigilancia y control, considerando las condiciones climáticas que favorecen la proliferación del zancudo transmisor.

Además, la alerta establece la necesidad de mantener una vigilancia activa y articulada entre los diferentes niveles de atención, con el fin de detectar oportunamente nuevos casos y evitar complicaciones asociadas a la enfermedad.

Medidas de vigilancia, control y respuesta sanitaria

Entre las principales disposiciones se encuentra el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la notificación inmediata de casos e ingresos hospitalarios y el registro obligatorio en el sistema SiEpi.

Asimismo, se indica la activación de equipos de respuesta rápida, la actualización diaria de las salas situacionales y el monitoreo permanente de la vigilancia entomológica y las acciones de control vectorial.

El Minsa también dispone la capacitación continua del personal inspector y garantiza el uso adecuado de herramientas digitales como Dengue App y Prom App, fundamentales para el seguimiento de casos y la toma de decisiones en tiempo real.

Fortalecimiento del manejo clínico y la red de servicios

La alerta epidemiológica por dengue enfatiza la importancia de reforzar las capacidades del personal de salud en el manejo clínico y terapéutico, conforme a la Norma Técnica n.° 211-MINSA-DGIESP-2024.

Se busca asegurar la adherencia a los tratamientos recomendados y evitar el uso de medicamentos contraindicados o no sugeridos para esta enfermedad.

De igual forma, se instruye a organizar y garantizar la continuidad de los servicios de salud, actualizar los mapas de referencia y contrarreferencia, y gestionar de manera eficiente la disponibilidad de camas hospitalarias, con el objetivo de responder ante un posible aumento de la demanda asistencial.

Educación comunitaria y articulación interinstitucional

En el ámbito preventivo, la alerta establece estándares técnicos para el procesamiento de muestras de laboratorio y refuerza las acciones de educación y sensibilización dirigidas a instituciones educativas, familias y comunidades.

Para ello, se promueve el uso de la ficha de autoevaluación familiar “10 minutos contra el zancudo”, herramienta clave para reducir criaderos en los hogares.

Asimismo, se impulsa la incidencia y abogacía ante gobiernos provinciales y distritales, junto con una difusión sostenida de mensajes preventivos adaptados a la situación epidemiológica de cada región y al público objetivo.

La disposición alcanza a todos los establecimientos de salud de las direcciones y gerencias regionales, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Centro, Sur y Este, así como a EsSalud, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y el sector privado, consolidando una respuesta coordinada frente al dengue.

