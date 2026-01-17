La innovación vuelve a tomar forma con la llegada del HUAWEI Mate X7 al mercado peruano. Huawei anuncia el inicio de la venta de su más reciente smartphone plegable insignia, disponible desde el 16 de enero con beneficios exclusivos de preventa.

Con más de siete años liderando el desarrollo de dispositivos plegables, la marca consolida su visión tecnológica al ofrecer un equipo que fusiona potencia, resistencia y estética de vanguardia.

A lo largo de su evolución, Huawei ha perfeccionado cada detalle de la tecnología plegable. En esta nueva generación, el HUAWEI Mate X7 logra un balance sobresaliente entre elegancia y desempeño, posicionándose como un referente dentro del segmento premium y elevando la experiencia de uso diario a un nuevo nivel.

Diseño premium que une tecnología y arte

La propuesta estética del HUAWEI Mate X7 apuesta por líneas limpias y sofisticadas. Su nuevo módulo de cámaras, denominado puerta espacio-temporal, integra superficies curvas multidimensionales y un corte de cristal 3D que acentúa su carácter futurista.

Cada elemento ha sido concebido para destacar tanto visual como funcionalmente.

Disponible en colores rojo y negro, el dispositivo incorpora un acabado en piel sintética que aporta una sensación premium al tacto.

De esta manera, Huawei ofrece un smartphone que no solo destaca por su innovación tecnológica, sino también por permitir a los usuarios expresar su estilo con personalidad y distinción.

Fotografía profesional que captura cada detalle

En el apartado fotográfico, el HUAWEI Mate X7 marca un antes y un después en los smartphones plegables.

Su sistema de cámaras de nivel profesional compite directamente con los equipos de gama alta tradicionales, entregando resultados precisos y realistas en todo tipo de escenarios.

La cámara True-to-Colour mejora la reproducción cromática en un 43 % e incrementa la entrada de luz en un 96 %, corrigiendo de manera inteligente las distorsiones de color en condiciones complejas.

Así, desde tomas nocturnas urbanas hasta ambientes interiores, cada imagen mantiene profundidad, contraste y naturalidad.

Por otro lado, la cámara HDR de Ultra Iluminación incorpora un diseño óptico de cuatro elementos y una lente de cristal ultradelgada de 0.4 mm, logrando mayor nitidez sin sacrificar el perfil estilizado del equipo.

A ello se suma la cámara Macro Telefoto de 50 MP con sistema periscopio compacto, zoom óptico 3.5x y capacidades macro avanzadas para capturar desde grandes paisajes hasta los detalles más pequeños.

En video, la tecnología Ultra HDR permite grabaciones en 4K con un rango dinámico de 17.5 EV, ofreciendo resultados de calidad profesional tanto de día como de noche.

Resistencia y fiabilidad pensadas para el uso diario

La durabilidad es otro de los pilares del HUAWEI Mate X7. Su pantalla exterior está protegida con Crystal Armour Kunlun Glass, un material diseñado para resistir golpes, caídas y arañazos del uso cotidiano.

Además, la bisagra de precisión avanzada, fabricada en acero de ultra alta resistencia y con un diseño de cinco arcos, garantiza un plegado suave y duradero.

La estructura interna de tres capas refuerza la protección de la pantalla interior frente al desgaste, mientras que la certificación IP58 e IP59 asegura resistencia al polvo y al agua, brindando mayor tranquilidad en distintos entornos.

Potencia y autonomía sin límites

En términos de rendimiento, el HUAWEI Mate X7 integra una batería de 5,600 mAh con tecnología de ánodo de silicio-carbono.

Este componente permite jornadas prolongadas de uso, complementadas con carga rápida HUAWEI SuperCharge de 66 W por cable y 50 W de forma inalámbrica, ideal para quienes buscan eficiencia y velocidad en su día a día.

Disponibilidad y precio en Perú

El HUAWEI Mate X7 estará disponible en Perú a través de Huawei Online Store desde el 16 de enero de 2026.

Su precio regular es de S/ 7,999; sin embargo, por lanzamiento, los usuarios podrán acceder a un descuento especial de S/ 2,000, adquiriéndolo por S/ 5,999.

Asimismo, Huawei ofrece un combo exclusivo de preventa que incluye el HUAWEI Mate X7 junto al HUAWEI Pura 80 Pro por S/ 8,999, representando un ahorro cercano a S/ 4,000.

Esta propuesta se presenta como una oportunidad única para acceder a lo mejor de la tecnología premium de la marca.