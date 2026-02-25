Huawei y AXIAN Telecom formalizaron un Memorando de Entendimiento (MoU) en Shanghái con el objetivo de impulsar la transformación digital en África y fortalecer el desarrollo de economías digitales inclusivas y sostenibles en los mercados donde opera el grupo africano.

El acuerdo consolida una colaboración estratégica orientada a expandir la conectividad, modernizar infraestructuras y potenciar servicios digitales de nueva generación en el continente.

La firma del convenio marca un paso decisivo para acelerar la innovación tecnológica en África, promoviendo soluciones que mejoren la calidad, resiliencia y accesibilidad de los servicios digitales para millones de personas, empresas e instituciones públicas.

Un marco estratégico basado en conectividad y digitalización

El acuerdo establece una hoja de ruta conjunta sustentada en tres pilares clave: Conectividad Digital, Finanzas Digitales y Operaciones Digitales. Bajo este esquema, ambas compañías trabajarán de manera coordinada para modernizar redes, ampliar la cobertura de servicios y adoptar tecnologías emergentes que eleven los estándares de eficiencia y seguridad.

La colaboración contempla el despliegue de redes 5G y 5G FWA, diseñadas para incrementar la velocidad y cobertura en zonas urbanas y rurales.

Asimismo, se incorporarán arquitecturas cloud-native, que permitirán optimizar la escalabilidad de los servicios y reforzar su protección frente a amenazas digitales.

Este enfoque integral busca consolidar infraestructuras más sólidas y sostenibles, capaces de responder a la creciente demanda de conectividad y servicios digitales en el continente africano.

Tecnologías avanzadas para una economía digital inclusiva

Como parte de la alianza, Huawei respaldará a AXIAN Telecom en la implementación de soluciones tecnológicas de última generación.

Entre ellas destacan plataformas de Inteligencia Artificial (IA) orientadas a la automatización y optimización de operaciones, así como sistemas digitales enfocados en promover la inclusión financiera y el fortalecimiento de ecosistemas digitales.

Estas herramientas permitirán ofrecer servicios más confiables, seguros y adaptados a las necesidades locales, impulsando la digitalización de sectores estratégicos y ampliando el acceso a oportunidades económicas.

Además, la integración de tecnologías inteligentes facilitará una gestión más eficiente de redes y recursos, reduciendo costos operativos y mejorando la experiencia del usuario.

El resultado será una infraestructura preparada para sostener el crecimiento de la economía digital africana, con mayor capacidad de innovación y respuesta ante los desafíos del mercado global.

Declaraciones que refuerzan la visión compartida

Durante la firma del acuerdo, Gary Lu, presidente de Carrier Business para la Región del África Austral en Huawei, subrayó el orgullo de la compañía por profundizar su relación estratégica con AXIAN Telecom.

Destacó que la misión conjunta apunta a llevar tecnologías avanzadas e innovación a los mercados locales, ampliando la conectividad y fortaleciendo el desarrollo sostenible en África.

Por su parte, Hassan Jaber, CEO de AXIAN Telecom, reafirmó el compromiso de largo plazo de la empresa con el desarrollo digital del continente.

Señaló que la colaboración con Huawei potencia su capacidad para ofrecer servicios de alta calidad y construir las competencias necesarias para competir en la economía digital global.

Un impulso decisivo para el futuro digital de África

La alianza estratégica consolida el posicionamiento de Huawei como socio tecnológico clave en África y fortalece el papel de AXIAN Telecom como motor de cambio en los mercados donde opera.

Ambas compañías comparten la visión de acelerar la inclusión digital, fomentar la innovación y construir ecosistemas digitales robustos que respondan a las necesidades presentes y futuras del continente.

Con este acuerdo, África da un nuevo paso hacia una transformación digital más amplia, resiliente y sostenible, apoyada en infraestructura avanzada, inteligencia tecnológica y cooperación estratégica de largo plazo.