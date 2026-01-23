El verano 2026 tendrá uno de sus momentos más dinámicos en consumo a domicilio. Este sábado 24 de enero, el fútbol se convertirá en el principal motor del delivery en el país, gracias a la realización simultánea de la Noche Blanquiazul y la Noche Crema, los tradicionales eventos de presentación de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

La coincidencia inédita en fecha, sumada a la transmisión por señal abierta, anticipa una audiencia masiva y un fuerte impacto en los hábitos de consumo.

En este contexto, PedidosYa, compañía de tecnología especializada en delivery y quick-commerce en Latinoamérica, proyecta que la demanda de pedidos podría incrementarse hasta en 20% en comparación con un sábado promedio de verano.

El atractivo internacional de la Noche Blanquiazul, que contará con la participación de Lionel Messi junto al Inter de Miami, refuerza aún más este escenario de alta convocatoria.

El horario clave: antes y durante los partidos

Cuando los eventos deportivos se desarrollan en fin de semana, el comportamiento de los usuarios muestra patrones muy marcados.

Según las proyecciones de PedidosYa, cerca del 45% de los pedidos del sábado se concentran desde una hora antes del inicio de los encuentros y hasta dos horas después.

El mayor pico de órdenes suele registrarse justo al comenzar los partidos, momento en el que los hinchas priorizan la comodidad de recibir comida y bebidas sin interrumpir la experiencia futbolera.

Este fenómeno confirma cómo el delivery se integra de manera natural a los grandes eventos deportivos, convirtiéndose en un aliado clave para quienes eligen ver el fútbol desde casa.

Restaurantes y bebidas lideran el consumo futbolero

Durante las noches de alta convocatoria deportiva, los restaurantes concentran la mayor parte de la demanda.

En jornadas como la Noche Blanquiazul y la Noche Crema, las pollerías encabezan las preferencias de los usuarios, seguidas por hamburguesas, pizzas y opciones para compartir como alitas y rondas de piqueos.

Estos platos están directamente asociados a reuniones grupales y al consumo social que caracteriza a los partidos de fútbol.

En paralelo, la categoría de bebidas muestra un desempeño destacado. Para esta fecha, PedidosYa estima que la demanda de cervezas, gaseosas y bebidas alcohólicas listas para consumir crecerá alrededor de 10% frente a un día regular, consolidándose como un complemento esencial del consumo nocturno durante eventos deportivos de alta audiencia.

El supermercado por delivery también gana protagonismo

El impacto del fútbol no se limita a restaurantes y bebidas. El supermercado digital también registra un crecimiento sostenido en este tipo de jornadas.

Para el sábado 24 de enero, la compañía proyecta un aumento de hasta 10% en PedidosYa Market, impulsado principalmente por la compra de snacks, piqueos, hielo, bebidas y cortes de carne.

Este comportamiento responde a reuniones organizadas en casa y parrillas previas al inicio de los encuentros, lo que amplía el alcance del delivery más allá de la comida preparada y refuerza su rol dentro de la planificación del consumo doméstico.

Con esta coincidencia histórica en el calendario futbolístico del verano 2026, PedidosYa anticipa que el sábado 24 de enero se posicione como una de las noches de mayor actividad de la temporada.

El escenario reafirma al delivery como un servicio clave para vivir los principales eventos deportivos, motivo por el cual la plataforma acompañará la jornada con promociones especiales pensadas para los hinchas en esta doble cita de fútbol.