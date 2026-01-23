Un sismo de magnitud de 4.2 se registró a las 20:20 horas en la localidad de Pisco, región Ica, confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

El movimiento telúrico tuvo lugar frente a la costa sur del país y se localizó a 90 kilómetros al suroeste de la ciudad de Pisco, en la región Ica.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales asociados a este sismo en Pisco.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0050

Fecha y Hora Local: 23/01/2026 20:20:41

Magnitud: 4.2

Profundidad: 26km

Latitud: -14.34

Longitud: -76.74

Referencia: 90 km al SO de Pisco, Pisco – Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 24, 2026

Detalles técnicos del sismo en Pisco

De acuerdo con la información emitida por el IGP, el sismo en Pisco presentó una profundidad estimada de 26 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento superficial a intermedio.

Este tipo de sismos suele ser percibido con mayor intensidad en zonas cercanas al epicentro.

Las coordenadas geográficas del evento sísmico fueron latitud -14.34 y longitud -76.74, ubicándolo en el mar, frente al litoral de la provincia de Pisco.

Estos datos permiten a los especialistas analizar el comportamiento sísmico de la zona y su relación con la dinámica de las placas tectónicas.

Zona epicentral y percepción del movimiento

El epicentro del sismo en Pisco se situó mar adentro, lo que pudo haber reducido su impacto directo en áreas urbanas.

Sin embargo, debido a su cercanía relativa a la costa, el movimiento pudo ser percibido levemente por la población en distritos cercanos.

En este tipo de eventos, la percepción del sismo varía según factores como la profundidad, la distancia al epicentro y las condiciones del suelo.

Por ello, las autoridades recomiendan mantener siempre medidas de prevención ante movimientos sísmicos.

Actividad sísmica y monitoreo permanente

El Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en todo el territorio nacional.

Cada sismo en Pisco y en otras regiones del país forma parte del registro que permite evaluar el comportamiento sísmico del Perú, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Estos reportes oficiales cumplen un rol clave en la información oportuna a la ciudadanía y en la toma de decisiones para la gestión del riesgo de desastres.