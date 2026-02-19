De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0091, el sismo se produjo a las 00:35:08 hora local. El epicentro fue localizado en las coordenadas -12.84 de latitud y -76.94 de longitud, frente al litoral sur de la región Lima.

La profundidad intermedia de 38 kilómetros indica que el sismo se originó bajo la superficie terrestre, lo que influyó en la percepción del movimiento en zonas cercanas.

La referencia geográfica sitúa el temblor a 39 kilómetros al suroeste de Mala, distrito perteneciente a la provincia de Cañete. Debido a esta ubicación, el evento fue sentido principalmente en áreas próximas al epicentro.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0091

Fecha y Hora Local: 19/02/2026 00:35:08

Magnitud: 3.9

Profundidad: 38km

Latitud: -12.84

Longitud: -76.94

Intensidad: III Mala

Referencia: 39 km al SO de Mala, Cañete – Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) February 19, 2026

Intensidad reportada en Mala

El informe oficial señala una intensidad III en Mala. Este nivel de intensidad suele percibirse de manera ligera a moderada por la población, especialmente en reposo o en interiores.

Aunque no se trata de un sismo de gran magnitud, sí pudo generar alerta momentánea entre los ciudadanos que sintieron el movimiento durante la madrugada.

La hora en que ocurrió el evento, pasada la medianoche, incrementa la percepción del temblor debido al silencio ambiental y al reposo de la mayoría de personas.

Datos técnicos del evento

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), fue la entidad encargada de emitir el reporte oficial.

La magnitud de 3.9 se considera moderada dentro de la escala sísmica, mientras que la profundidad de 38 kilómetros lo ubica en un rango intermedio.

Las coordenadas exactas permiten establecer con precisión el punto de origen del movimiento, información clave para el monitoreo continuo de la actividad sísmica en la región Lima y sus alrededores.

Monitoreo permanente en la región

Este nuevo evento sísmico forma parte de la actividad tectónica habitual registrada en el territorio peruano.

El IGP mantiene una vigilancia constante para informar oportunamente a la población sobre cualquier movimiento telúrico que se produzca en el país.

La difusión inmediata de datos como fecha, hora, magnitud, profundidad, latitud, longitud e intensidad resulta fundamental para garantizar transparencia y mantener informada a la ciudadanía ante cualquier eventualidad.