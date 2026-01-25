Exportación de artesanías peruanas supera los US$ 37 millones y apunta a consolidarse en Europa

La artesanía peruana mantuvo una evolución positiva en los mercados internacionales al registrar exportaciones por US$ 37 millones 198 mil entre enero y noviembre del 2025.

Esta cifra representó un incremento de 0.3% frente al mismo periodo del año anterior, cuando los envíos sumaron US$ 37 millones 074 mil, de acuerdo con cifras de la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Si bien el avance fue moderado, el resultado plantea nuevos retos para el sector. Desde ADEX consideran que el desempeño alcanzado debe impulsar una etapa de fortalecimiento integral de la oferta exportable, con énfasis en la mejora continua de la calidad, la regularidad productiva y la adaptación a las exigencias técnicas y comerciales de los mercados internacionales.

EE.UU. lidera la demanda de artesanía peruana

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las artesanías peruanas al concentrar el 60.8% del total exportado.

Los envíos hacia ese mercado alcanzaron los US$ 22 millones 622 mil, lo que significó un crecimiento de 2.9% respecto al mismo periodo del 2024, cuando se registraron US$ 21 millones 986 mil.

Junto a EE.UU., otros mercados relevantes aportaron dinamismo al sector. Canadá se ubicó en el segundo lugar con US$ 3 millones 040 mil, seguido por Alemania con US$ 2 millones 327 mil.

También destacaron Suiza, Japón, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Nueva Zelanda y Bélgica, reflejando una diversificación sostenida de destinos.

Europa gana protagonismo como bloque estratégico

El mercado europeo concentró el 17.2% de la demanda total de artesanías peruanas, posicionándose como un bloque clave para el crecimiento del sector.

En ese contexto, un grupo de empresas nacionales participará en la feria Ambiente 2026, que se realizará del 6 al 10 de febrero en Frankfurt, Alemania, uno de los principales puntos de encuentro global para productos del hogar, decoración, arte y regalos.

Esta feria reúne a expositores de más de 170 países y convoca a cerca de 150 mil visitantes internacionales.

Las empresas peruanas estarán presentes en el stand “Perú Home Luxury”, una iniciativa desarrollada gracias a la articulación entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), PromPerú y ADEX, con el objetivo de elevar la visibilidad y el posicionamiento de la artesanía nacional.

Empresas peruanas apuestan por diseño e identidad cultural

Las firmas participantes, integrantes del Comité de Artesanías de ADEX, incluyen a Raymisa, Allpa, R. Berrocal, Textialpaca, Jireh El Único, Royal Knit y Sumaq Qara.

Su oferta contempla cestería, cerámica utilitaria y decorativa —como la reconocida cerámica de Chulucanas—, espejos, muebles de madera y textiles para el hogar, entre ellos mantas y cojines.

Desde el gremio destacan que la presencia institucional en ferias de alto nivel fortalece la confianza del comprador internacional.

Además, permite consolidar contactos comerciales, generar nuevas oportunidades de negocio y posicionar la artesanía peruana en mercados que valoran el diseño contemporáneo, la sostenibilidad y la identidad cultural.

Agenda 2026: internacionalización sostenida del sector

El sector artesanía busca dejar atrás participaciones aisladas en ferias para avanzar hacia una estrategia continua de internacionalización.

Para el 2026 se proyecta un crecimiento gradual de los despachos, impulsado por la participación en Ambiente 2026, misiones comerciales en Estados Unidos en el marco de Perú Moda Deco y la exploración de mercados nórdicos, que muestran afinidad con los productos artesanales.

Asimismo, el trabajo coordinado entre PromPerú y la Dirección General de Artesanías del Mincetur, a través de la Comisión de Trabajo del Consejo Nacional de Fomento Artesanal (Conafar), será determinante para reducir barreras operativas y agilizar los procesos de exportación.

En paralelo, los compradores internacionales continúan mostrando una clara preferencia por los productos elaborados con fibra de alpaca, reconocidos por su calidad, sostenibilidad y fuerte vínculo cultural.