Xiaomi lanzó al mercado peruano su línea REDMI Note 15 + 5G, equipada con operabilidad acuática, inteligencia artificial para imágenes impecables y baterías de alta duración.

A prueba de todo

La nueva línea está diseñada para ser eficiente ante los diversos retos de la vida diaria. Empezando por su operabilidad y resistencia acuática avalada por 17 sellos TÜV SÜD, los cuales aseguran su aguante en hasta 2 metros de profundidad por 24 horas, su tecnología Wet Touch 2.0 la cual mantiene la respuesta táctil en pantallas o dedos mojados y su estructura SGS Premium que soporta caídas, golpes y flexiones.

Cámara e Inteligencia Artificial equipada

Además, la nueva gama de REDMI Pro + y Pro 5G cuenta con una cámara completa: desde sensores HPE de 200 MP con focales de 23 a 92 mm en cada lente, 108 MP con zoom 3x óptico, gran angular, “Dynamic Shots 2.0” para efectos dinámicos y hasta sus propias herramientas de inteligencia artificial para edición fotográfica. Continuando con su innovación tecnológica, las funciones de IA en la nueva serie REDMI son particularmente dos: “AI Remove Reflection” diseñada para eliminar reflejos y “AI Beautify” como IA de embellecimiento táctil.

Batería 100% power

Por último, el corazón de todo equipo móvil también fue reforzado, pues sus baterías silicio-carbono brillan por su eficiencia. Por un lado, el modelo Pro+ 5G carga 100 W y cuenta con salida inversa de 22,5 W, mientras que el Note 15 5G carga 5520 mAh. Además, toda la serie integra Google Gemini, Circle to Search, refrigeración IceLoop en Pro+, pantallas de 6,77-6,83″ con 3200 nits y protección ocular

Una línea pensada en ti

Diseñada para ser eficiente ante las necesidades del día a día, esta serie ofrece resistencia y potencia. Disponible en operadores líderes, distribuidores oficiales, Xiaomi Stores y https://www.mi.com/pe ; con regalos como 3 meses de Spotify Premium, 2 de YouTube Premium, 6 meses de 100 GB en Google One, 2 años de garantía por fallos de fábrica (del 29/1 al 28/2/2026) y cambio de pantalla gratis el primer año (mismo período).

Disponibilidad y precios

REDMI Note 15 Pro+ 5G: Disponible en tres colores: café moca, azul glaciar y negro, con una configuración de almacenamiento de 12GB + 512GB. A un precio de venta sugerido desde S/1,899.00. REDMI Note 15 Pro 5G: Disponible en tres colores: gris titanio, azul glaciar, y negro, con una configuración de almacenamiento de 8GB + 512GB. A un precio de venta sugerido desde S/1,499.00. REDMI Note 15 Pro: Disponible en tres colores: gris titanio, azul glaciar y negro, con una configuración de almacenamiento de 8GB + 256GB. A un precio de venta sugerido desde S/1,299.00. REDMI Note 15 5G: Disponible en tres colores: azul glaciar, morado neblina, y negro, con una configuración de almacenamiento de 8GB + 256GB. A un precio de venta sugerido desde S/1,099.00. REDMI Note 15: Disponible en tres colores: azul glaciar, morado neblina y negro, con una configuración de almacenamiento de 8GB + 256GB. A un precio de venta sugerido desde S/949.00.