Con la llegada del Año Nuevo Chino y el inicio del Año del Caballo de Fuego, Xiaomi lanza en Perú una campaña especial que combina descuentos, obsequios y una propuesta tecnológica basada en su ecosistema AIoT.

La iniciativa busca acompañar a los usuarios en una etapa de nuevos propósitos, apostando por soluciones inteligentes que se integran entre sí y optimizan la rutina diaria.

La celebración no solo destaca por sus precios promocionales, sino por la interconectividad que define a la marca.

Gracias a su plataforma unificada, los dispositivos Xiaomi pueden vincularse y gestionarse desde el smartphone, permitiendo automatizar funciones, centralizar controles y crear experiencias personalizadas tanto en el hogar como en movimiento.

Tecnología para impulsar la productividad y la creatividad

Quienes inician el año con metas académicas o laborales encontrarán en la Redmi Pad 2 (4GB + 128GB) una aliada estratégica.

El equipo reduce su precio de S/729 a S/679, y por S/99 adicionales se puede sumar el Redmi Smart Pen.

Esta combinación facilita la toma de apuntes, la edición de documentos y el consumo de contenido digital, todo dentro de un entorno conectado que sincroniza aplicaciones y dispositivos inteligentes.

Además, su integración con otros productos del ecosistema AIoT permite continuar tareas desde diferentes pantallas, reforzando la productividad en múltiples espacios.

Así, la tablet se convierte en un centro portátil de trabajo y entretenimiento alineado con los nuevos objetivos del año.

Un hogar más inteligente y conectado

En el corazón del entretenimiento doméstico, la Xiaomi TV A 50″ 2026 baja de S/1,099 a S/999.

Este televisor inteligente no solo ofrece una experiencia audiovisual optimizada, sino que también puede enlazarse con otros dispositivos Xiaomi, desde equipos de audio hasta wearables.

El control por voz y la sincronización de contenidos permiten personalizar la experiencia y gestionar el hogar de forma más eficiente.

A su vez, la Xiaomi Robot Vacuum X20 Max reduce su precio de S/2,499 a S/2,099 e incluye como regalo la Xiaomi Semi Automatic Espresso Machine.

La aspiradora robot puede programarse y monitorearse a distancia, integrándose en rutinas automatizadas que simplifican la limpieza diaria.

Mientras tanto, la cafetera añade comodidad y practicidad, reforzando el concepto de un hogar inteligente donde cada dispositivo cumple una función conectada.

Movilidad y bienestar dentro del ecosistema AIoT

La movilidad urbana también se integra en esta propuesta tecnológica. El Xiaomi Electric Scooter 5 Plus pasa de S/2,599 a S/1,999, ofreciendo una alternativa eficiente para desplazarse por la ciudad.

A través de la conexión con el smartphone, los usuarios pueden revisar datos de uso, rendimiento y autonomía, optimizando cada trayecto con información en tiempo real.

En el ámbito del bienestar, el Xiaomi Watch S4 baja de S/599 a S/549 e incluye como obsequio los audífonos inalámbricos Redmi Buds 6.

Este reloj inteligente sincroniza métricas de salud, notificaciones y control multimedia, consolidando una experiencia tecnológica integral que conecta actividad física, entretenimiento y productividad.

Con esta campaña por el Año Nuevo Chino 2026, Xiaomi refuerza su apuesta por un ecosistema AIoT sólido y en constante expansión.

Más que dispositivos independientes, la marca propone una red inteligente que acompaña cada momento del día, facilitando la gestión del hogar, la movilidad y el bienestar personal. La invitación es clara: comenzar el año con tecnología interconectada, eficiente y alineada con los nuevos desafíos.