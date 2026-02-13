La emoción volvió a dominar el escenario de Yo Soy conciertos 2026 con un capítulo cargado de suspenso, celebraciones y momentos determinantes.

El anuncio de salvaciones marcó un antes y un después en la competencia, dejando en evidencia quiénes consolidan su favoritismo y quiénes deberán luchar por su permanencia en la próxima gala.

Desde el inicio, el ambiente reflejó la presión acumulada en esta etapa del programa.

Cada nombre anunciado generó reacciones intensas tanto en el escenario como entre los seguidores del exitoso formato musical.

Gustavo Cerati e Ivy Queen consolidan su favoritismo

El primero en recibir el ansiado “sí es” fue el imitador de Gustavo Cerati. Su presentación convincente, sumada a la evolución que ha mostrado durante la temporada, le permitió asegurar su permanencia directa.

El reconocimiento confirmó que se mantiene como uno de los competidores más sólidos de Yo Soy 2026.

Minutos después, la imitadora de Ivy Queen también celebró su salvación. Su potencia vocal, seguridad en los graves y firme presencia escénica marcaron la diferencia.

Ambos artistas se posicionan como claros aspirantes a llegar a las instancias finales del programa.

Isabel Pantoja, Michael Bublé y Willy Chirino siguen firmes

La lista de salvados continuó ampliándose con el anuncio de la imitadora de Isabel Pantoja, quien logró convencer con su interpretación.

A ella se sumaron el imitador de Michael Bublé y el representante de Willy Chirino, quienes evitaron la temida zona de riesgo gracias a actuaciones consistentes.

Estos resultados evidencian una competencia cada vez más ajustada. La calidad artística se eleva gala tras gala, obligando a los participantes a superar sus propios límites si desean mantenerse en carrera.

Miguel Bosé, Amistades Peligrosas y Laura Pausini enfrentan la noche decisiva

No todo fue celebración en la jornada.

El imitador de Miguel Bosé fue el primero en quedar sentenciado, lo que lo obliga a preparar una presentación determinante para continuar en el programa. La sorpresa no terminó allí.

El dúo Amistades Peligrosas también cayó en zona de eliminación, aumentando el dramatismo de la noche.

Finalmente, la imitadora de Laura Pausini completó la lista de sentenciados, dejando uno de los momentos más impactantes de la gala.

Con estos resultados, Yo Soy conciertos 2026 entra en una fase crucial donde cada actuación puede cambiar el rumbo de la competencia.

La próxima presentación será decisiva para definir quién continúa en el camino hacia el título y quién deberá despedirse del escenario.