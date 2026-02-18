El nuevo jefe de Estado, José María Balcázar, aseguró que el país avanzará hacia elecciones libres y una transición ordenada, al tiempo que garantizó la continuidad de la economía y el combate frontal contra la inseguridad ciudadana.

Durante su primer mensaje a la nación tras asumir el cargo, el mandatario enfatizó que su gestión priorizará la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el proceso electoral.

En su pronunciamiento, subrayó que el principal compromiso de su administración será asegurar comicios pacíficos, transparentes y sin cuestionamientos.

“Debemos garantizar al pueblo una transición democrática electoral pacífica y transparente, sin ningún tipo de duda sobre las elecciones”, afirmó, marcando así la hoja de ruta de su gobierno hasta julio de 2026.

Compromiso con la democracia y la estabilidad económica

Desde el inicio de su intervención, Balcázar dejó claro que su prioridad será sostener la gobernabilidad en un contexto político complejo.

En ese sentido, ratificó que la economía continuará su curso y que no habrá interrupciones en las políticas destinadas a preservar el crecimiento y la estabilidad financiera del país.

Asimismo, destacó que la lucha contra la inseguridad ciudadana seguirá siendo un eje central de su gestión.

Según indicó, el Ejecutivo trabajará de manera coordinada con las instituciones correspondientes para reforzar las acciones que permitan proteger a la población y fortalecer el orden interno.

Trayectoria política y profesional

José María Balcázar Zelada nació el 17 de enero de 1943 en Nanchoc, provincia de San Miguel, región Cajamarca. Abogado de profesión y exmagistrado, desarrolló una amplia carrera en el sistema judicial, donde se desempeñó como juez superior y juez supremo provisional.

En 2021 llegó al Congreso como representante de Lambayeque por el partido Perú Libre. Durante el periodo legislativo 2021-2022, presidió la comisión encargada de seleccionar a los candidatos que integrarían el actual Tribunal Constitucional, proceso en el que defendió la transparencia y legalidad de los procedimientos.

Cambios partidarios y controversias

A mediados de 2022, el ahora mandatario dejó la bancada de Perú Libre y se integró a Perú Bicentenario.

Más adelante, en 2023, mientras presidía la Comisión de Educación del Parlamento, generó cuestionamientos por declaraciones públicas en torno al matrimonio infantil, lo que desató críticas desde diversos sectores.

En 2024 regresó a Perú Libre y confirmó que mantenía comunicación con el prófugo Vladimir Cerrón. Desde abril del año pasado, afronta una denuncia constitucional por presunta corrupción en un caso que también involucra a la fiscal Patricia Benavides.

Reacciones y cuestionamientos

Tras anunciarse su postulación a la Presidencia del Congreso, el Colegio de Abogados de Lambayeque expresó su rechazo, argumentando que Balcázar fue expulsado de la orden profesional luego de denuncias por presuntas irregularidades durante su gestión como decano.

Pese a las controversias, el legislador de 83 años logró ser elegido titular del Parlamento con el respaldo mayoritario de sus colegas. Como consecuencia directa de esa designación, asumió la Presidencia de la República en reemplazo de José Jerí, cargo que ejercerá hasta julio de 2026.