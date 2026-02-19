En la actualidad, el smartphone se ha convertido en una herramienta imprescindible que acompaña cada momento del día. Funciona como oficina portátil, centro de entretenimiento y plataforma de creación de contenido.

Sin embargo, esta versatilidad también lo expone a caídas, golpes y accidentes con líquidos que pueden comprometer su funcionamiento.

Por eso, la resistencia estructural y la protección frente a elementos externos se posicionan como factores determinantes al momento de elegir un equipo.

Frente a este escenario, especialistas de Xiaomi detallan tres aspectos fundamentales que permiten identificar un dispositivo realmente preparado para el uso intensivo.

Certificaciones que respaldan la resistencia real

Más allá de las promesas comerciales, un smartphone verdaderamente duradero debe contar con pruebas avaladas por organismos independientes.

Las certificaciones de alto nivel, como la SGS Premium Performance Certification⁵, exigen rigurosos ensayos de flexión y pruebas de caída sobre superficies sólidas.

Equipos recientes como la Serie Redmi Note 15¹ han superado estos estándares, lo que garantiza una estructura reforzada capaz de resistir impactos cotidianos.

Esta validación externa ofrece mayor tranquilidad al usuario, ya que confirma que el dispositivo fue sometido a condiciones exigentes antes de llegar al mercado.

Protección avanzada contra agua y polvo: más que resistencia básica

Los derrames accidentales siguen siendo una de las principales causas de daño en dispositivos móviles.

Aunque muchos modelos incluyen protección frente a salpicaduras, certificaciones como IP69K⁸ elevan el nivel de seguridad.

Esta categoría no solo permite que el smartphone soporte inmersiones controladas —como el Redmi Note 15 Pro+ 5G, que puede sumergirse hasta 2 metros— sino que también lo protege frente a chorros de agua a alta presión y temperatura.

Este tipo de blindaje resulta especialmente útil para quienes trabajan en entornos exigentes o llevan un estilo de vida activo.

Pantallas que mantienen la precisión incluso con humedad

Un aspecto práctico que suele pasarse por alto es la capacidad de respuesta del panel táctil bajo condiciones húmedas.

Contestar una llamada con las manos mojadas o usar el equipo bajo una llovizna puede convertirse en un problema si la pantalla pierde sensibilidad.

Tecnologías como Wet Touch 2.0, incorporada en la serie Redmi Note 15, permiten que el panel conserve su precisión aun cuando existan gotas de agua en la superficie o en los dedos.

De esta manera, el usuario mantiene el control total del dispositivo sin interrupciones, incluso en escenarios adversos.

Buenas prácticas para prolongar la vida útil del smartphone

La durabilidad también depende del cuidado diario. Una limpieza adecuada debe realizarse con un paño ligeramente húmedo, evitando productos químicos agresivos que puedan deteriorar la pantalla o los recubrimientos protectores.

Asimismo, tras cualquier contacto con líquidos, es imprescindible verificar que el puerto de carga esté completamente seco antes de conectar el cable.

Aunque algunos modelos integran cristales reforzados como Corning® Gorilla® Glass Victus® 2⁷, utilizar una funda de calidad continúa siendo una medida recomendable.

Este accesorio absorbe parte de la energía en impactos laterales y complementa la ingeniería estructural del equipo, protegiendo la inversión a largo plazo.

Gracias a estas innovaciones y a la adopción de hábitos de cuidado básicos, los usuarios en Perú pueden apostar por smartphones diseñados para acompañar su ritmo diario sin preocupaciones constantes por daños accidentales.