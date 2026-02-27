Preparar un auténtico cebiche peruano en casa no tiene por qué ser complicado. Con la técnica adecuada y una base bien equilibrada, puedes lograr ese punto exacto entre acidez, frescura y picante que convierte a este plato en el emblema de la gastronomía del Perú.

Si buscas una receta fácil de cebiche peruano para tres personas, aquí encontrarás el paso a paso completo, el secreto de la base licuada tipo leche de tigre y recomendaciones esenciales para que quede jugoso, aromático y lleno de sabor.

Ingredientes para un ceviche peruano tradicional (3 porciones)

Para obtener un resultado auténtico, utiliza insumos frescos y de buena calidad:

400 a 500 gramos de pescado fresco (preferentemente Lisa).

(preferentemente Lisa). 8 limones jugosos.

jugosos. 1 cebolla y media.

Ají limo al gusto.

Culantro fresco.

Apio.

Kion (jengibre).

1 diente de ajo.

Sal y sazonador (Ajinomoto).

1 cucharadita de leche fresca (opcional).

Lechuga, camote sancochado o glaseado, choclo desgranado y maíz cancha tostado para acompañar.

La calidad del pescado fresco para cebiche marcará la diferencia desde el primer bocado.

Preparación del pescado: el primer paso hacia un cebiche perfecto

Comienza limpiando cuidadosamente el pescado. Retira las partes oscuras y resérvalas, ya que servirán para potenciar el sabor más adelante.

Corta el filete en cubos o rectángulos de aproximadamente dos centímetros. Mantén los trozos refrigerados hasta el momento de la preparación para conservar la frescura y textura firme del pescado.

Este detalle es clave para que el cebiche peruano casero conserve su estructura y no se deshaga al mezclarlo con el limón.

El secreto del sabor: chilcano y base licuada estilo leche de tigre

Uno de los mayores diferenciales de esta receta está en la base licuada, similar a la tradicional leche de tigre peruana.

Primero, prepara un fondo hirviendo las partes oscuras del pescado junto con apio, kion, ajo y cebolla durante 30 minutos. Una vez listo, deja enfriar completamente.

Para la base coloca en la licuadora:

Media cebolla picada.

Un trozo pequeño de apio.

Kion pelado.

Un diente de ajo.

Solo los tallos del culantro.

Un poco de ají limo.

Siete trozos pequeños de pescado.

Fondo de pescado frío hasta cubrir parcialmente.

Licúa hasta integrar y pasa la mezcla por un colador para obtener una textura fina y sin grumos. Esta preparación intensifica el sabor y aporta profundidad al cebiche peruano tradicional.

Guarniciones y cortes: equilibrio y textura en cada bocado

Corta el resto de la cebolla en pluma fina. Para eliminar el amargor, sumérgela en agua durante cinco minutos y cambia el agua hasta tres veces. Este proceso garantiza una cebolla crujiente y suave.

Pica finamente las hojas del culantro y el ají limo. Un consejo importante: cortar el ají limo con pepas potencia el aroma y eleva el perfil picante del plato.

Estos elementos no solo aportan frescura, sino que construyen el equilibrio característico del cebiche peruano auténtico.

Armado final: cómo lograr un ceviche jugoso y equilibrado

Coloca el pescado frío en un bol amplio. Agrega sal y sazonador en pequeñas cantidades, mezclando suavemente. Incorpora el ají limo y el culantro picado.

Exprime los limones utilizando siempre un colador para evitar semillas. Mezcla con decisión pero sin maltratar el pescado. Prueba y ajusta la sal si es necesario.

Luego añade la base licuada, la cebolla lavada y, si deseas, una cucharadita de leche fresca para suavizar la acidez. La combinación debe resultar fresca, intensa y ligeramente picante.

Sirve inmediatamente sobre hojas de lechuga y acompaña con camote sancochado, choclo y cancha tostada para respetar la tradición.

Consejos fundamentales para un ceviche peruano de campeonato

Elegir el pescado correcto es esencial. La recomendación principal es usar pescado con bajo contenido graso, ya que la grasa puede cortarse con la acidez del limón y alterar la textura.

El triple lavado de la cebolla evita sabores invasivos y mantiene la armonía del plato. Además, utilizar solo los tallos del culantro en la base evita que la mezcla se torne verde, conservando el color característico.

Por último, exprimir el limón correctamente y usar colador asegura una experiencia limpia y agradable al comer.

Dominar estos detalles transformará tu preparación en un verdadero homenaje a la cocina peruana tradicional.

Cocina de aprovechamiento: el valor del chilcano y el cero desperdicio

Esta receta también destaca por promover una cocina de aprovechamiento. Al limpiar el pescado, es indispensable retirar las partes oscuras, pero bajo ninguna circunstancia deben desecharse.

Esos recortes se transforman en un nutritivo fondo de pescado o chilcano, considerado por muchos como oro líquido. Hervidos con apio, kion, ajo y cebolla durante aproximadamente 30 minutos, generan un caldo lleno de sustancia.

Una vez frío, este fondo no solo aporta la textura ideal a la base licuada, sino que intensifica el sabor global del ceviche peruano casero, elevándolo a otro nivel.

¿Leche en el ceviche? El toque polémico que suaviza sabores

Antes de servir, puedes añadir una cucharadita de leche fresca. Aunque algunos puristas debaten su uso, este recurso opcional ayuda a integrar los sabores.

La leche aporta un matiz ligeramente cremoso y suaviza la acidez del limón junto con el picante del ají limo, logrando un balance más redondo en boca.

La experiencia en la mesa: tradición y encuentro familiar

Pensada como una cocina fácil para hacer en casa, esta receta rinde tres porciones generosas y ofrece un resultado sumamente jugoso y visualmente atractivo.

El contraste entre el pescado fresco, la cebolla crocante, el dulzor del camote, la suavidad del choclo y el toque tostado de la cancha convierte a este plato en una experiencia completa. Compartir un cebiche peruano tradicional no solo significa disfrutar de buena comida, sino también fortalecer momentos en familia o con amigos.