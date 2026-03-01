Desde España, Xiaomi oficializó la llegada de la serie Xiaomi 17, compuesta por el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra, consolidando su posición como actor clave en la imagen móvil premium.

El anuncio no solo introduce una nueva línea de dispositivos flagship, sino que profundiza la alianza estratégica con Leica, firma alemana que celebra 100 años de historia en la fotografía.

En paralelo, la marca reforzó su ecosistema con nuevos productos AIoT, ampliando su visión de conectividad integral y alto rendimiento.

De esta manera, la compañía apuesta por una experiencia fluida, intuitiva y alineada con las exigencias actuales de creación de contenido y productividad.

Xiaomi 17 Ultra: el máximo exponente de la imagen profesional

El Xiaomi 17 Ultra se posiciona como el verdadero estandarte de la serie. Concebido como un Ultimate Imaging Flagship, integra el primer sensor principal LOFIC de 1 pulgada desarrollado por Xiaomi, optimizando el rendimiento en HDR y elevando el nivel de detalle incluso en escenarios de iluminación compleja.

Uno de sus mayores diferenciales es el teleobjetivo Leica de 200MP, con zoom óptico mecánico de 75–100 mm y estándares ópticos APO, lo que garantiza precisión en largas distancias focales.

Este sistema, fruto de una co-ingeniería profunda entre ambas compañías, incorpora lentes Leica Summilux con tratamiento avanzado de cristales y revestimientos de última generación.

El resultado es una captación de luz más limpia y una interpretación fiel de la estética fotográfica característica de la marca alemana.

En video, el dispositivo da un salto cualitativo con grabación en Dolby Vision® y ACES Log hasta 4K a 120 fps, ofreciendo herramientas de nivel cinematográfico.

Así, los creadores pueden producir contenido profesional con un equipo de alto desempeño directamente desde su smartphone.

Xiaomi y Leica: una alianza que evoluciona hacia la co-creación

La colaboración entre Xiaomi × Leica entra en una fase más madura, donde la ingeniería y la filosofía visual convergen desde el diseño conceptual hasta la experiencia final del usuario.

Más allá de la resolución o la nitidez, el enfoque se centra en capturar imágenes con identidad, profundidad y narrativa visual.

Inspirados en la tradición óptica alemana, los nuevos modelos integran estándares desarrollados bajo la experiencia centenaria de Leica.

Esta visión conjunta busca trasladar al smartphone la esencia de la fotografía clásica reinterpretada con herramientas de última generación.

En este contexto, el Xiaomi 17 Ultra apunta a usuarios que demandan capacidades avanzadas en alto rango dinámico, retratos con profundidad natural y video con aspiraciones cinematográficas.

Por su parte, el Xiaomi 17 democratiza la experiencia Leica en un formato más compacto y versátil, manteniendo prestaciones de nivel premium.

Xiaomi 17: potencia, autonomía y diseño de nivel profesional

El Xiaomi 17 representa una actualización integral que compite directamente con los modelos Pro más reconocidos del mercado.

La marca optimizó el rendimiento, la eficiencia energética y la experiencia visual para ofrecer un equilibrio sólido entre potencia y elegancia.

Este modelo destaca por su autonomía prolongada y una experiencia fluida en multitarea, creación de contenido y entretenimiento.

La integración de la tecnología Leica en un formato compacto amplía el acceso a la fotografía premium, sin sacrificar portabilidad ni desempeño.

Diseño refinado y estructura Xiaomi Guardian

La serie adopta una estética minimalista con líneas limpias y proporciones equilibradas que evocan la sobriedad del diseño fotográfico clásico. Cada detalle, desde la disposición del módulo de cámara hasta los materiales empleados, refuerza el protagonismo del sistema de imagen.

En el caso del Ultra, la estructura Xiaomi Guardian aporta mayor resistencia y solidez. Mientras tanto, el Xiaomi 17 apuesta por una paleta de colores contemporánea que combina tecnología y estilo en un formato elegante.

Pantalla OLED, rendimiento avanzado y experiencia conectada

Ambos modelos integran pantallas OLED de alto brillo con tasa de actualización adaptable, garantizando fidelidad cromática y visibilidad en exteriores.

Esta característica resulta clave para quienes editan fotos o videos desde el dispositivo y buscan precisión en cada detalle.

La nueva generación de plataformas mejora la eficiencia energética y potencia la experiencia de uso intensivo. Gracias a la integración con el ecosistema AIoT de Xiaomi, los dispositivos se convierten en el centro de una experiencia conectada que abarca productividad, entretenimiento y creatividad.

Tradición fotográfica e innovación para el mercado peruano

En el marco del centenario de Leica, la serie simboliza la convergencia entre tradición e innovación. Xiaomi reafirma así su compromiso con el público peruano, acercando tecnología de vanguardia, herramientas creativas avanzadas y una experiencia fotográfica que combina precisión, autenticidad y estilo.

La serie Xiaomi 17 estará disponible en distintas configuraciones de almacenamiento y colores seleccionados. Los precios y fechas de llegada a cada región se anunciarán próximamente.