La ciudad de Andahuaylas se convierte una vez más en el epicentro de la identidad nacional con la celebración del Pukllay 2026, el «Carnaval Originario del Perú».

En esta edición, el evento cobra una relevancia especial gracias a una cobertura mediática sin precedentes que busca llevar el color y la tradición de Apurímac a cada rincón del país.

Una cobertura histórica

En entrevista exclusiva para Periodismo en Línea, Cinthia Ramírez, jefa institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), destacó el despliegue técnico y humano para este año.

La transmisión no solo abarca las plataformas digitales, sino que contará con una programación especial en TV Perú (Canal 7) y Radio Nacional.

«Para nosotros, como pilar fundamental de descentralización cultural, es vital visibilizar los bailes, las costumbres y la historia de nuestras regiones», señaló Ramírez.

El Pukllay cruza fronteras

Lo que inició como un encuentro regional hoy se consolida como un evento internacional. Este año, el festival cuenta con la participación de 250 delegaciones de diversas regiones del Perú y, por primera vez, la presencia de una delegación de Japón, reafirmando el carácter pluricultural de la festividad.

Identidad y Descentralización

Ramírez, oriunda de Tarapoto, enfatizó que su gestión tiene una visión profundamente descentralista.

El objetivo es que los medios del Estado sirvan como una ventana auténtica para que todos los peruanos reconozcan su herencia cultural.

La invitación queda abierta para seguir la transmisión especial este domingo, que incluirá la tradicional Misa de Andahuaylas a las 11:00 a.m., cerrando con broche de oro este evento que, en palabras de los organizadores, logra «unir a todas las sangres».