Recientes estudios realizados por el Photonic Research Lab de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han ideado un método eficiente para aprovechar la energía del mar proveniente de sus olas y mareas.

Se trata de nuevos sensores de fibra óptica instalados en estructuras flotantes y boyas, los cuales permiten monitorizar en tiempo real el sistema de captación de energía marina, junto con sus condiciones y rendimiento frente a las duras condiciones del mar.

Cómo funcionan los sensores marinos

Este trabajo innovador, que forma parte del proyecto Smartmooring, busca llevar el uso de la energía renovable al siguiente nivel.

A través de sensores de fibra óptica instalados en estructuras flotantes permanentes, como boyas, el sistema supervisa la carga, la temperatura, el estado y la forma de los componentes del amarre.

De esta manera, contribuye a implementar estrategias de mantenimiento predictivo y a maximizar el aprovechamiento energético.

“Los datos en tiempo real de los componentes de amarre pueden utilizarse, por ejemplo, para optimizar el diseño, implementar estrategias de mantenimiento predictivo y ajustar los parámetros de operación para maximizar el consumo energético.”, expresó Smartmooring en su página web. Te puede interesar: GPT‑5.2 de OpenAI resuelve desafíos matemáticos complejos: la inteligencia artificial da un salto en ciencia ›

Fotografía: CalSens y Universidad Politécnica de Valencia (España).

“Smartmooring”: Colaboración por un bien común

Smartmooring es un proyecto que busca optimizar la eficiencia de los sistemas de amarre en plataformas de energía marina, como las que aprovechan la energía undimotriz y mareomotriz, con el objetivo de facilitar el uso de energía limpia y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

El proyecto es producto de una colaboración entre los centros de investigación Photonic Research Lab, CalSens y la Universidad Politécnica de Valencia de España; la Universidad Gustave Eiffel de Francia; y Minesto, CorPower Ocean y RISE Research Institutes de Suecia, con financiación del programa Clean Energy Transition Partnership (CETP).

Fotografía: CalSens y Universidad Politécnica de Valencia (España).

Principales beneficios

Este avance representa un importante logro tecnológico en el ámbito de la energía renovable, ya que el sistema de obtención energética dejaría de estar limitado por las condiciones extremas del mar y por la falta de datos precisos sobre parámetros clave durante su funcionamiento, favoreciendo especialmente la calidad de su rendimiento y eficiencia.

Asimismo, proyectos enfocados en la promoción y mejora de la energía renovable podrían ampliar su implementación en distintas naciones y, con ello, contribuir a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y mitigar los impactos del cambio climático.

Fotografía: Smartmooring, vía Linkedin.