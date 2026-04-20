Samsung lanza en Perú los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, dos smartphones con inteligencia artificial, cámaras de 50 MP y soporte extendido para competir en la gama media.

Fotografía: Samsung

Samsung apuesta por la inteligencia artificial en la gama media

La llegada de los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G al mercado peruano marca un paso clave en la estrategia de Samsung por expandir la inteligencia artificial en smartphones accesibles. Con el concepto “Lo Alucinante es para todos”, la compañía integra funciones avanzadas como Circle to Search, Gemini Live y Object Eraser, que permiten editar contenido, realizar búsquedas rápidas y optimizar tareas diarias sin complicaciones. Esta propuesta busca acercar la innovación tecnológica a más usuarios sin elevar significativamente el precio.

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Mejor rendimiento, cámaras avanzadas y experiencia fluida

El Galaxy A57 5G se posiciona como el modelo más potente de la serie gracias a su procesador Exynos 1680 y su pantalla Super AMOLED+ de 6.7 pulgadas, diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva tanto en videojuegos como en multitarea. En paralelo, el Galaxy A37 5G incorpora el Exynos 1480, logrando un balance entre rendimiento y eficiencia energética. Ambos equipos cuentan con cámaras de 50 MP con mejoras en fotografía nocturna (Nightography) y herramientas de edición con IA que facilitan la creación de contenido listo para redes sociales.

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Mayor durabilidad y precios competitivos en Perú

Uno de los diferenciales más relevantes de esta nueva serie es su durabilidad, respaldada por certificación IP68 y hasta seis años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo, una característica poco común en la gama media. Los dispositivos ya se encuentran disponibles en Perú desde S/1999 para el Galaxy A57 5G y S/1799 para el Galaxy A37 5G, en canales oficiales y distribuidores autorizados. Además, Samsung añade valor con beneficios como acceso a Spotify Premium, reforzando su competitividad en el mercado local.