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La coyuntura electoral empieza a tomar un giro distinto con espacios que priorizan propuestas medibles y sustentadas. En Lima, un encuentro organizado por Síntesis Instituto en alianza con la PUCP congregó a representantes políticos y expertos para discutir cómo la tecnología e innovación pueden convertirse en herramientas clave frente a los principales desafíos del país.

Temas centrales

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Fotografía: Zusette Escudero.

Retroalimentación constante

El foro también evidenció la participación activa de diversas agrupaciones políticas, cuyos voceros presentaron sus planes ante un panel especializado. Los expertos evaluaron cada planteamiento con criterios rigurosos, subrayando la necesidad de que las iniciativas incluyan indicadores claros y sustento técnico. Esta revisión permitió identificar fortalezas, pero también vacíos en la formulación de políticas públicas.

Fotografía: Zusette Escudero.

La tecnología como pilar

El consenso giró en torno al rol de la tecnología aplicada como motor para cerrar brechas históricas; se puso énfasis en combatir la anemia infantil, mejorar la educación en zonas alejadas, optimizar la conectividad y reforzar la lucha contra la inseguridad. La conclusión fue contundente: los planes de gobierno deben dejar de ser declarativos y avanzar hacia compromisos verificables que respondan a las demandas ciudadanas.

Fotografía: Zusette Escudero.
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Redactora de contenidos en Periodismo en Línea | Conductora en Media News | Conocimiento en Herramientas Digitales & Contenido | Periodista en formación | Emprendedora