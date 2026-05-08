Durante el evento “Chery Super Hybrid Tech Night”, llevado a cabo el 15 de abril, Chery presentó oficialmente en el mercado peruano su tecnología súper híbrida, enfocada en la eficiencia y el alto rendimiento.

El encuentro, que marcó un hito en la expansión global de la marca, destacó la introducción de la Tiggo 8 CSH, que combina tecnología, confort y la capacidad de recorrer largas distancias con una sola carga de combustible.

Fotografía: Chery

¿En qué consiste la tecnología Chery Super Hybrid (CSH)?

La tecnología CSH se basa en un sistema de propulsión enchufable que combina un motor de combustión 1.5T con dos motores eléctricos, junto a una transmisión híbrida especializada y una batería de 18.3 kWh. Esta integración permite lograr un balance eficiente entre rendimiento, ahorro energético y menor impacto ambiental.

Fotografía: Chery

El vehículo puede operar bajo dos modos principales de conducción. En el modo eléctrico (EV), se desplaza únicamente con energía eléctrica, sin generar emisiones directas; en este caso, los motores eléctricos impulsan el auto y uno de ellos puede encargarse de recargar la batería. Por otro lado, en el modo híbrido (HEV), el motor a gasolina puede tanto mover el vehículo como actuar como generador, recargando la batería y aumentando la autonomía, lo que facilita recorrer mayores distancias sin necesidad de depender de estaciones de carga.

Una solución pensada para el cliente

Gracias a la combinación de energía eléctrica y gasolina, Chery Super Hybrid busca mejorar la eficiencia en la movilidad entre ciudades, manteniendo la autonomía necesaria para trayectos largos sin requerir cambios en los hábitos del usuario.

Fotografía: Chery

Asimismo, el sistema permite reducir significativamente el consumo en comparación con un vehículo tradicional. Esto se refleja en situaciones concretas: por ejemplo, un trayecto de Lima – Cusco con una distancia aproximada mayor a 1,000 kilómetros, puede realizarse con un costo aproximado de S/ 330, lo que evidencia el ahorro real que ofrece esta tecnología.

Garantía competitiva

Conversamos con Carla Chávez, jefa de producto de Chery y Astara Retail (dealer de importador), quien nos explicó cómo al fusionar lo mejor de lo convencional y lo eléctrico, se logra un importante ahorro de combustible y un motor con menos ruido. Además de contar con 8 años de garantía en el sistema híbrido y una red de servicio a nivel nacional, lo que refuerza la confianza en esta nueva tecnología.

“Nosotros creamos motores y transmisiones especiales para vehículos híbridos. No modificamos lo que encontramos en el mercado, o sea, no adaptamos los motores, sino que los creamos desde cero. Aparte, ofrecemos mucha seguridad, porque este carro pasó por muchas pruebas logrando la mayor puntuación en estrellas de seguridad, hasta cinco estrellas.”, afirmó Chavez.