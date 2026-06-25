Xiaomi amplía su portafolio de smartphones premium en el mercado peruano con la presentación oficial de la Serie Xiaomi 17T, integrada por los nuevos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro.

El lanzamiento se realizó en el Country Club Lima Hotel, en San Isidro, donde la marca mostró una generación enfocada en potenciar la fotografía móvil, la inteligencia artificial, el rendimiento y la autonomía para quienes utilizan el teléfono como herramienta de creación de contenido, productividad y entretenimiento.

La nueva familia incorpora importantes mejoras desarrolladas junto a Leica, además de pantallas de última generación, procesadores MediaTek de alto desempeño y baterías con tecnología de silicio-carbono que buscan ofrecer una experiencia premium en todos los apartados.

Fotografía profesional con teleobjetivo Leica 5x en toda la serie

Uno de los principales avances de la Serie Xiaomi 17T es la incorporación, por primera vez en la línea T, del teleobjetivo Leica 5x en ambos modelos. El sistema fotográfico se complementa con una cámara principal de 50 MP, ofreciendo mayor versatilidad para capturar paisajes, retratos, fotografía urbana y escenas a larga distancia.

El Xiaomi 17T Pro integra un sensor de 1/1,31 pulgadas, mientras que el Xiaomi 17T apuesta por un sensor de 1/1,55 pulgadas. Ambos dispositivos incorporan el diseño óptico Leica UltraPure y una estructura híbrida Leica Summilux 1G+6P, orientada a mejorar la nitidez, el control de la luz y la reproducción de detalles incluso en situaciones de iluminación compleja.

El teleobjetivo permite realizar fotografías macro desde 30 centímetros, alcanzar un zoom óptico de hasta 10 aumentos y un zoom ultra con inteligencia artificial de hasta 120x, ampliando las posibilidades creativas tanto para fotografía como para video.

En el apartado audiovisual, el Xiaomi 17T Pro añade grabación cinematográfica en 4K a 60 fps, además de funciones como Ultra-HD Live Moment en 4K, mientras que Leica Live Portrait aporta un efecto bokeh más natural para retratos con mayor profundidad. También incorpora nuevas herramientas para crear collages y aplicar marcas de agua exclusivas antes de compartir contenido en redes sociales.

Pantallas AMOLED más brillantes y certificadas para el cuidado visual

La experiencia multimedia también recibe una actualización importante gracias a las nuevas pantallas AMOLED 1.5K, capaces de alcanzar un brillo máximo de hasta 3500 nits, lo que facilita la visualización incluso bajo luz solar intensa.

La serie incorpora Xiaomi Vision Care, un conjunto de tecnologías orientadas a reducir la emisión de luz azul, minimizar el parpadeo y disminuir el desenfoque de movimiento durante largas sesiones de uso. Gracias a estas mejoras, la Serie Xiaomi 17T se convierte en la primera de la marca en obtener la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.

El Xiaomi 17T Pro ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz, mientras que el Xiaomi 17T alcanza 120 Hz, proporcionando desplazamientos más fluidos y una mejor respuesta en videojuegos y aplicaciones.

En diseño, Xiaomi apuesta por una estética minimalista con acabados cepillados, bordes microcurvados y un renovado módulo fotográfico. El Xiaomi 17T Pro estará disponible en azul intenso, violeta intenso y negro, mientras que el Xiaomi 17T llegará en blanco ópalo, violeta, azul y negro.

Mayor autonomía con baterías de silicio-carbono y carga ultrarrápida

Otro de los aspectos destacados de la nueva generación es la autonomía. El Xiaomi 17T Pro incorpora una batería de 7000 mAh, la mayor capacidad utilizada por Xiaomi en un smartphone destinado a mercados internacionales hasta la fecha. Además, es compatible con HyperCharge de 100 W y carga inalámbrica de 50 W, permitiendo recuperar energía en menos tiempo y ofreciendo, según la marca, una autonomía cercana a los dos días de uso habitual.

Por su parte, el Xiaomi 17T integra una batería de 6500 mAh con HyperCharge de 67 W, manteniendo un diseño más compacto sin sacrificar duración. Ambos modelos también admiten compatibilidad con cargadores de terceros mediante el estándar PPS.

Procesadores MediaTek e inteligencia artificial para una experiencia premium

La potencia de la nueva familia está impulsada por procesadores MediaTek de última generación. El Xiaomi 17T Pro incorpora el MediaTek Dimensity 9500 fabricado en 3 nanómetros, mientras que el Xiaomi 17T utiliza el Dimensity 8500-Ultra basado en arquitectura de 4 nanómetros.

Ambos equipos incluyen el sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop, desarrollado para mantener temperaturas estables durante sesiones prolongadas de videojuegos, edición multimedia y multitarea intensiva.

La presencia de herramientas de inteligencia artificial complementa la experiencia general, reforzando funciones de fotografía, productividad y creación de contenido dentro del ecosistema Xiaomi.

Precio, disponibilidad y beneficios de lanzamiento en Perú

El Xiaomi 17T estará disponible en configuración de 12 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento con un precio sugerido desde S/ 2,799.

El Xiaomi 17T Pro, también con 12 GB + 512 GB, tendrá un precio sugerido desde S/ 3,499.

Como parte de la campaña de lanzamiento, Xiaomi ofrecerá diversos beneficios para quienes adquieran cualquiera de los dos modelos, entre ellos:

3 meses de YouTube Premium .

. 4 meses de Spotify Premium .

. 3 meses de Google AI Pro .

. Un reemplazo gratuito de pantalla durante los primeros seis meses desde la compra.

desde la compra. Dos años de garantía por defectos de fábrica.

Con esta nueva generación, Xiaomi refuerza su apuesta por el segmento premium en Perú al combinar fotografía desarrollada junto a Leica, pantallas de alta calidad, gran autonomía, procesadores de última generación y funciones impulsadas por inteligencia artificial, orientadas a usuarios que buscan una experiencia completa desde su smartphone.