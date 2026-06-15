Ya se acerca el Día del Padre, y encontrar el obsequio ideal se vuelve una misión especial, teniendo en cuenta que cada papá tiene una personalidad distinta, con gustos y rutinas que reflejan aquello que más disfruta en su día a día. En ese contexto, HONOR presenta diferentes opciones para sorprender a papá, con dispositivos diseñados para acompañar sus pasiones y hacer más práctico, cómodo y entretenido su estilo de vida.
Un aliado para cada movimiento
Para los papás deportistas que disfrutan entrenar y realizar actividades al aire libre, es importante que cuenten con las herramientas para seguir al tanto su progreso y cuidar su bienestar. Es por eso que el HONOR CHOICE Watch 2 Pro es una opción ideal para ellos, al incorporar más de 120 modos deportivos, monitoreo de salud 24/7 y llamadas por Bluetooth. Además de contar con una batería que dura hasta 14 días, acompañándolo dentro y fuera del entrenamiento. Puedes conseguir este aliado para cada desafío a un precio sugerido de S/ 289.
Música presente en cada paso
Si hablamos de los padres que siempre tienen una playlist para cada actividad que realizan, es esencial contar con un buen sonido para hacer la experiencia mucho más especial. Por lo que el HONOR CHOICE Speaker Pro ofrece una potencia de 30W y hasta 12 horas de reproducción continua. Gracias a su resistencia IP67, puede acompañar reuniones y aventuras al aire libre sin preocupaciones. Su precio sugerido es S/ 199.
Desconexión para recargar energías
Con un estilo de vida repleto de trabajo y responsabilidades, muchos papás disfrutan de tener espacios para ver una serie, escuchar un podcast o simplemente relajarse con sus canciones favoritas. Ahí es donde el HONOR CHOICE Headphones Pro toma protagonismo, al ser unos audífonos diseñados para brindar una experiencia más envolvente gracias a su cancelación activa de ruido adaptativa y audio de alta definición. Con una batería de hasta 80 horas, puedes adquirirlos a un precio sugerido de S/ 169, una alternativa ideal para disfrutar del entretenimiento sin interrupciones.
En Perú, todo el amplio ecosistema de productos HONOR está disponibles en las 19 tiendas físicas de la marca a nivel nacional, así como en la HONOR Store Online.