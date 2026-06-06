Un sismo de magnitud 4.8 se registró este sábado 6 de junio de 2026 a las 11:30:35 de la mañana frente a la costa de la Provincia Constitucional del Callao, de acuerdo con el reporte oficial emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento sísmico tuvo una profundidad de 55 kilómetros y su epicentro se localizó a 86 kilómetros al oeste del Callao, en el océano Pacífico.

Según el reporte, la intensidad alcanzó el nivel III en el Callao, lo que significa que fue percibido de manera leve por parte de la población.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0339

Fecha y Hora Local: 06/06/2026,11:30:35

Magnitud: 4.8

Profundidad: 55 km

Latitud: -12.33

Longitud: -77.85

Intensidad: III Callao

Referencia: 86 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/0nR3jaes2G — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 6, 2026

¿Dónde se ubicó el epicentro del sismo?

Los datos proporcionados por el IGP indican que el movimiento telúrico ocurrió en las coordenadas latitud -12.33 y longitud -77.85, una zona marítima situada frente al litoral chalaco.

La ubicación del epicentro mar adentro contribuyó a que el temblor se sintiera con menor intensidad en las áreas urbanas cercanas, aunque fue percibido por algunos ciudadanos en el Callao y sectores de Lima Metropolitana.

Características del movimiento sísmico

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0339, el evento presentó una magnitud moderada de 4.8 y una profundidad intermedia de 55 kilómetros, características que suelen influir en la percepción del movimiento en superficie.

Las autoridades especializadas monitorean permanentemente este tipo de eventos debido a que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, producto de la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

Perú y su constante actividad sísmica

El territorio peruano forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Por esta razón, los organismos científicos mantienen una vigilancia continua para informar oportunamente sobre cualquier movimiento telúrico.

Asimismo, especialistas recomiendan a la población contar con un plan de emergencia familiar, identificar zonas seguras dentro de viviendas y centros de trabajo, y mantener preparada una mochila para emergencias.

Reporte oficial del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo ocurrió el 6 de junio de 2026 a las 11:30:35 horas, con una magnitud de 4.8, una profundidad de 55 km y una intensidad de III en el Callao, teniendo como referencia una ubicación de 86 kilómetros al oeste del Callao.

Recomendaciones de prevención ante un sismo

Aunque este sismo de magnitud 4.8 no generó reportes de daños, las autoridades recuerdan la importancia de mantener medidas de prevención ante cualquier evento sísmico.

Entre las principales recomendaciones se encuentran identificar previamente las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o centro de estudios, así como mantener libres las rutas de evacuación.

También es importante contar con una mochila de emergencia equipada con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín de primeros auxilios y documentos esenciales.

Durante un movimiento sísmico, se aconseja conservar la calma, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y dirigirse a los espacios previamente identificados como seguros.

Una vez finalizado el evento, es recomendable verificar posibles daños en la infraestructura y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.

La importancia de estar preparados

Perú registra miles de movimientos sísmicos cada año debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad tectónica del planeta.

Por ello, especialistas destacan que la preparación y la educación en gestión del riesgo son herramientas fundamentales para reducir la vulnerabilidad de la población ante futuros eventos de mayor intensidad.

Esta información complementa el reporte oficial emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada del monitoreo sísmico a nivel nacional.