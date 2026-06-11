La relación entre el deporte más popular del mundo y la tecnología da un nuevo paso. Leo Messi y OpenAI anunciaron una colaboración global que invita a los aficionados a descubrir nuevas maneras de vivir el fútbol mediante las herramientas de ChatGPT, en una temporada marcada por el creciente protagonismo de la inteligencia artificial.

El inicio de esta alianza quedó reflejado en una imagen creada con ChatGPT Images, donde el capitán argentino imaginó un estilo visual inspirado en los colores de la selección argentina.

Más allá de una propuesta creativa, la iniciativa busca mostrar cómo la IA puede convertirse en una herramienta para que los seguidores participen activamente de la conversación futbolística, generen contenido propio y exploren nuevas formas de expresión.

Una colaboración que conecta fútbol, creatividad y tecnología

Por primera vez, OpenAI trabaja junto a una figura deportiva de alcance global para demostrar cómo la inteligencia artificial puede enriquecer la experiencia de millones de personas que siguen una competencia internacional.

La propuesta se centra en acercar la tecnología a los aficionados de manera práctica y accesible.

A través de ChatGPT, los usuarios pueden mantenerse informados sobre partidos, selecciones y momentos destacados, además de crear contenido visual relacionado con sus equipos favoritos.

Esta iniciativa surge a partir del interés personal de Leo Messi por explorar las posibilidades que ofrece la IA para potenciar la creatividad y facilitar nuevas formas de interacción en torno al fútbol.

Messi explora nuevas formas de apoyar a la selección con ChatGPT

Como parte de la campaña, el campeón del mundo utilizó ChatGPT Images para generar una representación visual basada en los colores de Argentina.

La experiencia busca inspirar a los aficionados de distintos países a crear sus propias versiones y compartirlas durante la temporada futbolística.

“Siempre me gustó ver cómo las personas viven el fútbol de formas distintas en cada país. Usé ChatGPT para imaginarme alentando de una manera nueva, y empecé con los colores de Argentina, por supuesto.

Esta temporada, creo que muchos fans van a descubrir nuevas formas de seguir los partidos, entender mejor lo que pasa en la cancha y mostrar su apoyo con IA”, señaló Leo Messi.

El objetivo es demostrar que una idea sencilla puede transformarse en una experiencia creativa gracias a las capacidades de la inteligencia artificial generativa.

Cómo los aficionados pueden crear imágenes inspiradas en su selección

Con ChatGPT Images, cualquier usuario puede generar ilustraciones y conceptos visuales a partir de una descripción escrita.

Entre las posibilidades se encuentran diseños inspirados en los colores nacionales, momentos memorables del fútbol o representaciones personalizadas para compartir en redes sociales y con amigos.

Además, el mismo prompt utilizado por Messi estará disponible dentro de la colección de estilos predefinidos de la herramienta, permitiendo que personas de todo el mundo creen versiones adaptadas a los colores y símbolos de sus respectivas selecciones.

La propuesta busca fomentar una participación más activa de los aficionados, combinando creatividad, tecnología y pasión deportiva en un entorno cada vez más digital.

Lo que viene en las próximas semanas

La colaboración continuará desarrollándose a través de los canales oficiales de @chatgpt y @leomessi, donde se mostrarán nuevas experiencias relacionadas con el uso cotidiano de la inteligencia artificial.

A medida que avance esta iniciativa, Messi explorará distintos escenarios en los que ChatGPT puede aportar valor práctico a las personas, desde la búsqueda de información hasta la generación de ideas y contenidos personalizados vinculados al deporte.

De esta manera, la alianza entre OpenAI y Leo Messi busca acercar la inteligencia artificial a una audiencia global mediante uno de los lenguajes universales más poderosos: el fútbol.