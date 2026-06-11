La fiesta del Mundial 2026 comenzó en el Estadio Azteca con una celebración completa para el país anfitrión. México derrotó por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo y sumó sus primeros tres puntos en el torneo, además de conseguir una victoria histórica en un estreno mundialista.

El conjunto dirigido por su cuerpo técnico mostró superioridad desde los primeros minutos y encontró recompensa rápidamente gracias a la eficacia de sus delanteros. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron el inicio del torneo más esperado del fútbol internacional.

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Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026

Impulsado por el respaldo de miles de aficionados, México tomó la iniciativa desde el comienzo. La primera ocasión clara llegó a los cuatro minutos, cuando Raúl Jiménez exigió al arquero sudafricano Ronwen Williams, quien evitó la caída de su arco con una intervención oportuna.

Sin embargo, la resistencia africana duró poco. A los nueve minutos, una salida imprecisa de Sudáfrica fue aprovechada por Julián Quiñones, quien sacó un potente remate para convertir el primer gol del partido y también la primera anotación oficial del Mundial de Norteamérica 2026.

Tras el tanto, el equipo mexicano mantuvo el control de las acciones. Sudáfrica tuvo dificultades para generar peligro y apenas logró aproximarse mediante intentos aislados que no comprometieron seriamente la defensa local.

Antes del descanso, Quiñones estuvo cerca de ampliar la ventaja con otro disparo que terminó impactando en el poste, reflejando el dominio ejercido por la selección anfitriona durante gran parte de la primera mitad.

Las expulsiones condicionaron el desarrollo del encuentro

La situación se complicó para los llamados Bafana Bafana al inicio del segundo tiempo. A los 50 minutos, Sphephelo Sithole fue expulsado tras cometer una infracción sobre Brian Gutiérrez cuando este se dirigía hacia una clara oportunidad de gol.

Con superioridad numérica, México incrementó la presión y encontró más espacios para atacar. Además, el partido dejó un momento especial para el fútbol mexicano con el ingreso de Gilberto Mora, quien con apenas 17 años y 240 días se convirtió en el jugador más joven de esta edición de la Copa del Mundo en disputar minutos mundialistas.

La diferencia de hombres en el campo terminó inclinando aún más el encuentro a favor de los locales, que administraron la posesión y mantuvieron el control territorial.

Raúl Jiménez aseguró la victoria mexicana

El segundo gol llegó a los 67 minutos. Tras un preciso centro de Roberto Alvarado desde la banda derecha, Raúl Jiménez conectó un cabezazo que superó al portero sudafricano y estableció el 2-0 definitivo.

La recta final del compromiso estuvo marcada por nuevas incidencias disciplinarias. Sudáfrica terminó con nueve futbolistas luego de la expulsión de Themba Zwane tras revisión del VAR.

Más adelante, el defensor mexicano César Montes también recibió tarjeta roja directa en los minutos de descuento.

Pese a estas incidencias, el resultado no cambió. México mantuvo la ventaja y cerró una actuación convincente que le permite iniciar el torneo con confianza y liderazgo en su grupo.

Un triunfo que queda en la historia de los Mundiales

Más allá de los tres puntos, la victoria tiene un significado especial para la selección mexicana.

El triunfo sobre Sudáfrica representa la primera vez que México gana un partido inaugural de una Copa del Mundo, logro alcanzado tras ocho intentos en este tipo de compromisos.

El resultado también fortalece las expectativas de la afición local, que sueña con una destacada campaña en un torneo que se disputa en territorio norteamericano y que tiene a México como uno de sus principales anfitriones.