Una colisión aérea en Río de Janeiro provocó este domingo una tragedia que impactó al mundo del entretenimiento y la creación de contenido.

El accidente, ocurrido en la zona oeste de la ciudad brasileña, dejó seis personas fallecidas, entre ellas el youtuber argentino Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el director argentino Lucas Vignale, según información difundida por autoridades locales y medios brasileños.

De acuerdo con los primeros reportes, las dos aeronaves chocaron en pleno vuelo cuando realizaban operaciones de traslado. El hecho ocurrió a las 8:59 de la mañana (hora local) en el sector de Recreio dos Bandeirantes, generando una rápida movilización de equipos de emergencia y rescate.

Qué se sabe sobre el accidente aéreo en Río de Janeiro

Las autoridades informaron que las seis víctimas mortales viajaban en los helicópteros involucrados en la colisión. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió, causando además daños materiales en alrededor de veinte automóviles.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro confirmó la magnitud del siniestro, mientras que los equipos de emergencia lograron controlar el fuego poco después del accidente. La zona permaneció acordonada durante varias horas para facilitar las labores de investigación y peritaje.

La tragedia ha generado gran repercusión internacional debido a la presencia de figuras reconocidas del ámbito digital, musical y cinematográfico entre los fallecidos.

Gaspi: una de las voces más populares del humor digital argentino

Gaspar Prim Díaz, conocido públicamente como Gaspi, alcanzó notoriedad gracias a sus videos de humor callejero y entrevistas espontáneas realizadas en distintos puntos de Buenos Aires.

Su popular saludo “Buenass” se convirtió en un sello distintivo que lo llevó a reunir millones de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok. Durante los últimos años consolidó una de las comunidades digitales más importantes de Argentina.

Su alcance internacional creció aún más tras participar en La Velada del Año V, evento que reunió a algunos de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante.

Oliver Tree y una carrera marcada por el éxito global

El cantante estadounidense Oliver Tree se había consolidado como una de las figuras más reconocidas de la música alternativa contemporánea. Canciones como Life Goes On, Miss You y Hurt impulsaron una trayectoria que combinó música, estética visual distintiva y una fuerte presencia en redes sociales.

El artista acumulaba cerca de 20 millones de seguidores en distintas plataformas y mantenía una audiencia global con millones de oyentes mensuales en Spotify.

Antes del accidente, se encontraba desarrollando una gira internacional. Había actuado recientemente en São Paulo y tenía programado iniciar una nueva etapa de conciertos en Europa durante julio.

Lucas Vignale y su creciente reconocimiento en el cine

Otra de las víctimas fue el realizador argentino Lucas Vignale, quien venía ganando espacio dentro de la industria audiovisual latinoamericana.

A lo largo de su carrera trabajó en proyectos junto a artistas como J Balvin, Trueno y Bizarrap, además de participar en diversas producciones cinematográficas y musicales. Su largometraje El tren Fluvial (2026) había sido presentado recientemente en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde recibió comentarios favorables por parte de la crítica especializada.

Su trabajo era considerado una de las propuestas emergentes con mayor proyección dentro del cine argentino contemporáneo.

Investigación en marcha para determinar las causas

Las causas exactas del accidente aún no han sido establecidas. El caso quedó bajo responsabilidad del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña.

Los investigadores analizarán registros de vuelo, comunicaciones y grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en la zona para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué originó la colisión.

Las autoridades locales señalaron que se trata de uno de los accidentes de helicópteros más graves registrados en Brasil durante el año, por lo que la investigación continuará en los próximos días.