En la antesala de AdventureELEVATE Latin America 2026, el Perú recibe a operadores turísticos internacionales y medios especializados que recorren algunos de los escenarios naturales más representativos del país.

La iniciativa, impulsada por PROMPERÚ en alianza con la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado (APTAE), busca mostrar de manera directa la diversidad y el potencial de la oferta nacional para el segmento de turismo de aventura y naturaleza.

Entre el 11 y el 15 de junio, representantes de mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia y China participan en viajes de familiarización diseñados para conocer experiencias auténticas que combinan paisajes únicos, biodiversidad, cultura y actividades especializadas.

Áncash, Cusco, Ica y Madre de Dios muestran la riqueza del turismo peruano

Los recorridos incluyen cuatro destinos priorizados para el desarrollo del turismo de aventura: Áncash, Cusco, Ica y Madre de Dios, regiones que destacan por la variedad de ecosistemas y experiencias disponibles para viajeros de distintos perfiles.

En Áncash, los visitantes exploran la reconocida Cordillera Blanca, considerada uno de los principales escenarios de trekking de Sudamérica. La región continúa fortaleciendo su prestigio internacional gracias a los reconocimientos obtenidos por su oferta de montaña, naturaleza y actividades al aire libre.

Por su parte, Cusco permite a los participantes descubrir rutas que integran caminatas, patrimonio cultural y contacto con comunidades locales. La combinación de historia, paisajes andinos y tradiciones vivas consolida a la región como uno de los destinos más valorados por quienes buscan experiencias transformadoras y sostenibles.

La costa peruana amplía la oferta de aventura

La experiencia también incluye una visita a Ica, donde la delegación internacional recorre los atractivos de Paracas y el oasis de Huacachina. En esta región, los participantes conocen actividades que van desde el hiking y la observación de fauna marina hasta el sandboarding, reflejando la diversidad de propuestas que pueden encontrarse en un mismo destino.

La coexistencia de ecosistemas marinos, desérticos y naturales convierte a Ica en un referente para viajeros interesados en combinar aventura, paisajes y experiencias al aire libre durante una sola visita.

La Amazonía peruana destaca por su biodiversidad y turismo sostenible

En Madre de Dios, los operadores y periodistas especializados se adentran en la Amazonía peruana, uno de los espacios con mayor biodiversidad del planeta. A través de actividades de observación de fauna silvestre y propuestas vinculadas al turismo sostenible, los participantes conocen de cerca el valor ambiental y turístico de esta región.

Estas experiencias permiten apreciar cómo la conservación de los ecosistemas y el desarrollo turístico pueden complementarse para generar beneficios económicos y sociales en las comunidades locales, al tiempo que se protege el patrimonio natural.

Viajes de familiarización impulsan nuevas oportunidades de negocio

Además de promover los destinos, estos viajes facilitan que los profesionales del sector evalúen directamente la calidad de los servicios, la infraestructura turística y las oportunidades comerciales existentes en cada región.

El contacto directo con los destinos fortalece las posibilidades de futuras alianzas, paquetes turísticos y acciones de promoción en mercados internacionales, contribuyendo a incrementar la visibilidad del Perú dentro de la industria global de viajes de aventura.

Actualmente, el 52 % de los turistas extranjeros que llegan al país realizan actividades relacionadas con el segmento de aventura y naturaleza, siendo el trekking y el montañismo algunas de las experiencias más solicitadas.

AdventureELEVATE Latin America 2026 reunirá a líderes de la industria turística

Del 16 al 18 de junio, Lima será sede de AdventureELEVATE Latin America 2026, encuentro que congregará a más de 250 representantes de la industria turística internacional, incluyendo operadores turísticos, medios especializados, líderes de opinión y expertos del sector.

La realización de este evento refuerza la estrategia de PROMPERÚ para consolidar al país como un referente mundial en turismo de aventura, naturaleza y experiencias sostenibles, fortaleciendo al mismo tiempo el turismo receptivo y la proyección internacional de los destinos peruanos.