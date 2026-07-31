Los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G fueron diseñados para responder a las exigencias de un estilo de vida cada vez más dinámico. Gracias a su certificación IP68, ambos dispositivos brindan una mayor resistencia al agua y al polvo, permitiendo que los usuarios disfruten de una experiencia más confiable frente a los imprevistos cotidianos.

Desde la jornada laboral hasta los viajes, las actividades al aire libre o los desplazamientos diarios, los smartphones acompañan prácticamente cada momento del día. Por ello, Samsung incorporó esta característica como parte de su apuesta por ofrecer equipos más duraderos y preparados para diferentes escenarios de uso.

Certificación IP68: una protección pensada para la rutina diaria

La certificación IP68 añade una capa adicional de protección frente a la exposición al polvo y al contacto accidental con el agua. Esta tecnología permite utilizar el dispositivo con mayor tranquilidad en diversas situaciones, como caminatas, recorridos urbanos, ambientes con partículas de polvo o salpicaduras inesperadas.

Aunque esta resistencia no elimina la necesidad de cuidar el equipo, sí contribuye a reducir la preocupación ante incidentes comunes que pueden ocurrir durante el uso diario.

Mayor durabilidad para acompañar diferentes estilos de vida

La protección contra agua y polvo complementa otras características de resistencia presentes en la serie Galaxy A, fortaleciendo la durabilidad del dispositivo y ayudando a conservar una experiencia de uso consistente a lo largo del tiempo.

Para quienes utilizan el smartphone como herramienta de trabajo, estudio, entretenimiento o creación de contenido, esta protección adicional representa un respaldo importante para mantener la continuidad de sus actividades sin interrupciones por pequeños accidentes cotidianos.

Galaxy AI, rendimiento y conectividad en la nueva serie Galaxy A

Además de incorporar la certificación IP68, los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G reúnen mejoras en cámara, pantalla y rendimiento, junto con funciones de Galaxy AI orientadas a simplificar tareas diarias y optimizar la experiencia del usuario.

Con estos modelos, Samsung busca acercar tecnologías que antes estaban reservadas para gamas superiores, ofreciendo dispositivos que combinan durabilidad, seguridad, conectividad 5G e inteligencia artificial para responder a las necesidades de distintos perfiles de usuarios en América Latina.

Samsung apuesta por smartphones más resistentes y confiables

La incorporación de características como la resistencia al agua y al polvo, junto con mejoras en desempeño y funciones inteligentes, refleja la estrategia de Samsung de desarrollar dispositivos preparados para acompañar el ritmo de la vida moderna. El objetivo es ofrecer equipos capaces de adaptarse a diferentes entornos y brindar una experiencia confiable durante más tiempo, priorizando la utilidad y el valor para el usuario.