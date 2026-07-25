La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) reforzó la presencia internacional del país con una nueva edición de Casa Perú, una plataforma instalada a bordo del B.A.P. Unión que acercó la Marca Perú a más de 40 000 visitantes en las ciudades de Nueva York y Boston, Estados Unidos.

La iniciativa permitió que miles de asistentes conocieran de cerca la diversidad de la oferta turística, la gastronomía peruana, la riqueza cultural y los productos emblemáticos del país, consolidando una estrategia que busca fortalecer el posicionamiento del Perú en mercados internacionales de alto valor.

Una vitrina internacional para la Marca Perú

La llegada del B.A.P. Unión, buque escuela de la Marina de Guerra del Perú, tuvo un significado especial al coincidir con dos fechas de gran relevancia: los 200 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos y las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

En ese contexto, Casa Perú se convirtió en un espacio estratégico para estrechar vínculos entre ambos países y proyectar una imagen moderna, diversa y competitiva del Perú ante ciudadanos, líderes de opinión, representantes del sector turismo y medios de comunicación.

La combinación de patrimonio, cultura y experiencias permitió mostrar una visión integral del país, destacando su capacidad para ofrecer propuestas diferenciadas tanto al visitante internacional como a potenciales socios comerciales.

Nueva York recibió miles de visitantes interesados en la cultura peruana

Entre el 3 y el 7 de julio, la ciudad de Nueva York fue escenario de una intensa agenda de actividades organizada por PROMPERÚ. Durante esos días, miles de personas recorrieron la Casa Perú, donde participaron en exhibiciones culturales, espectáculos de danzas tradicionales, degustaciones de café peruano y espacios dedicados a descubrir algunos de los principales destinos turísticos del país.

Estas experiencias permitieron que el público conociera la diversidad geográfica y cultural del Perú, además de la calidad de sus productos y servicios vinculados al turismo y las exportaciones.

La propuesta buscó generar un acercamiento directo con los visitantes mediante actividades inmersivas que reflejaran la autenticidad y el valor de la identidad peruana.

Boston fue escenario de una agenda dirigida al turismo de lujo

Tras su paso por Nueva York, el 12 de julio el B.A.P. Unión llegó a Boston, donde PROMPERÚ desarrolló una programación especializada orientada al segmento de viajes de lujo.

Agencias de viajes, tour operadores y profesionales del sector turístico participaron en una presentación de la oferta nacional, complementada con exhibiciones de gastronomía peruana que permitieron mostrar experiencias más allá de los destinos tradicionalmente conocidos.

El objetivo fue destacar la variedad de propuestas que ofrece el Perú para viajeros que buscan experiencias diferenciadas, incluyendo naturaleza, patrimonio cultural, gastronomía, aventura y vivencias auténticas en distintas regiones del país.

Casa Perú impulsa el posicionamiento internacional del país

La estrategia forma parte del trabajo que desarrolla PROMPERÚ para fortalecer el reconocimiento del Perú en mercados estratégicos mediante acciones que integran turismo, cultura, gastronomía y productos de exportación.

Bajo el concepto «Perú, país de experiencias únicas», la plataforma reúne la Marca Perú junto a iniciativas como Alpaca del Perú, Cafés del Perú, Coffees From Peru – Unique Specialties, Super Foods Peru, Perú Textiles, Pisco Spirits of Peru y Peru Xpert, mostrando una oferta diversa y competitiva para visitantes internacionales.

Las acciones promocionales también buscan consolidar la presencia del país en mercados prioritarios como Estados Unidos, Canadá, Panamá y Ecuador, fortaleciendo la percepción del Perú como un destino capaz de combinar patrimonio, gastronomía, naturaleza y experiencias de alta calidad para diferentes perfiles de viajeros.