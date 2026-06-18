Cargando sismos del IGP...

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre el registro de diversos sismos en distintas regiones del país, especialmente en zonas del norte y sur peruano.

Ante este escenario, la entidad reiteró la necesidad de que la población y las autoridades regionales y locales fortalezcan sus medidas de prevención y planes de evacuación frente a posibles eventos de mayor magnitud.

La actividad sísmica forma parte de la dinámica natural del territorio peruano, considerado uno de los países con mayor actividad tectónica de Sudamérica debido a su ubicación geográfica y características geológicas.

¿Qué es un sismo y cómo se origina?

Un sismo es el movimiento o vibración repentina del suelo provocado por la liberación de energía acumulada en el interior de la Tierra. Este fenómeno suele producirse por el desplazamiento de masas rocosas a lo largo de fallas geológicas o por la interacción entre placas tectónicas.

Según explica el IGP, los movimientos sísmicos pueden tener diversos orígenes. Entre los más frecuentes destacan la formación y reactivación de fallas geológicas, el desplazamiento de placas tectónicas y la actividad volcánica. También existen otros factores menos comunes, como actividades humanas vinculadas a la explotación minera, pruebas nucleares, la sismicidad inducida por grandes presas e incluso la caída de meteoritos.

Comprender estas causas resulta fundamental para dimensionar por qué los sismos forman parte de la realidad geológica de países como Perú.

La ubicación de Perú explica su alta actividad sísmica

El territorio peruano se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que concentra gran parte de los terremotos y erupciones volcánicas del planeta.

En esta región ocurre la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. La primera, de origen oceánico, se desplaza constantemente por debajo de la segunda en un proceso conocido como subducción.

Este fenómeno geológico ha sido responsable de la formación de la Cordillera de los Andes, considerada una de las estructuras montañosas más jóvenes y dinámicas del mundo. Sin embargo, también genera una acumulación constante de energía que, al liberarse, produce los movimientos sísmicos que se registran de manera frecuente en el país.

La colisión de placas genera los terremotos más fuertes

La continua fricción entre ambas placas tectónicas constituye la principal fuente de los grandes terremotos registrados en Perú a lo largo de la historia.

Cuando la energía acumulada supera la resistencia de las rocas, esta se libera en forma de ondas sísmicas que provocan la vibración del terreno. Estos eventos pueden sentirse a cientos de kilómetros del epicentro dependiendo de su magnitud y profundidad.

Los especialistas señalan que los sismos asociados al proceso de subducción suelen ser los más intensos y tienen la capacidad de generar daños significativos en extensas áreas del territorio nacional.

También existen sismos relacionados con la Cordillera de los Andes

Además de los movimientos producidos por la interacción de placas, el crecimiento y la evolución de la Cordillera Andina también originan actividad sísmica.

Aunque estos eventos suelen ser menos frecuentes y, en muchos casos, presentan magnitudes menores, pueden generar impactos importantes cuando ocurren cerca de centros poblados o zonas vulnerables.

Asimismo, la Placa de Nazca continúa desplazándose por debajo del continente a grandes profundidades. Según los estudios geofísicos, esta placa puede encontrarse incluso debajo de ciudades ubicadas en la Amazonía peruana, como Pucallpa, a profundidades cercanas a los 120 kilómetros, generando sismos que pueden sentirse en amplias regiones del país.

La prevención sigue siendo clave

Ante la ocurrencia constante de movimientos telúricos, el IGP recuerda la importancia de mantener actualizado el plan familiar de emergencia, identificar rutas de evacuación y participar en simulacros organizados por las autoridades.

La preparación ciudadana continúa siendo una de las herramientas más efectivas para reducir riesgos y actuar de manera adecuada frente a un eventual sismo de gran magnitud.

¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?

Central policial: 105

Bomberos: 116

Defensa Civil – Emergencias: 115

Policía de carreteras: 110

Infosalud (consultas médicas): 113

Información COVID-19 – EsSalud: 107

Denuncias por violencia familiar: 100

Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)

Cruz Roja Peruana: 266 0481