La presión aumenta en el Grupo D del Mundial 2026. Este viernes 19 de junio, Turquía y Paraguay protagonizarán uno de los encuentros más determinantes de la segunda jornada cuando se enfrenten en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

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Ambos seleccionados llegan obligados a sumar tras perder en sus respectivos estrenos y una nueva caída podría dejarlos al borde de la eliminación.

Con Estados Unidos ya clasificado a la siguiente ronda tras vencer a Australia, el margen de error prácticamente desapareció para turcos y paraguayos. El choque adquiere así el carácter de una auténtica final anticipada.

Turquía busca transformar su dominio en resultados

El conjunto dirigido por Vincenzo Montella dejó sensaciones contradictorias en su debut frente a Australia. Aunque controló largos pasajes del encuentro y generó varias oportunidades de gol, terminó cayendo por 2-0 debido a su falta de contundencia en los metros finales.

Para revertir la situación, Turquía volverá a confiar en la calidad de figuras como Arda Güler, Hakan Çalhanoglu y Kenan Yildiz, futbolistas capaces de marcar diferencias en los momentos decisivos. El equipo europeo necesita mejorar su efectividad ofensiva para mantener intactas sus aspiraciones mundialistas.

Paraguay necesita una reacción inmediata

La selección paraguaya tuvo un estreno complicado al sufrir una derrota por 4-1 frente a Estados Unidos. Más allá del resultado, la Albirroja evidenció problemas defensivos que deberá corregir rápidamente si pretende seguir compitiendo por un lugar en los octavos de final.

Sin embargo, el equipo de Gustavo Alfaro también mostró argumentos ofensivos interesantes. La velocidad y creatividad de Julio Enciso y Miguel Almirón aparecen como las principales armas para intentar sorprender a una defensa turca que también dejó espacios en su primer compromiso.

Así está la tabla del Grupo D

La victoria estadounidense sobre Australia modificó el panorama del grupo y elevó la importancia de este enfrentamiento.

Estados Unidos: clasificado a la siguiente fase.

Australia: 3 puntos.

Turquía: 0 puntos.

Paraguay: 0 puntos.

En este contexto, el ganador dará un paso fundamental para llegar con opciones reales a la última jornada, mientras que el perdedor quedará en una situación extremadamente comprometida.

Posibles alineaciones del partido

Turquía (3-4-2-1)

Uğurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yüksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoglu, Zeki Çelik; Kenan Yildiz, Arda Güler; Kerem Aktürkoglu.

DT: Vincenzo Montella.

Paraguay (4-3-3)

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez; Miguel Almirón, Julio Enciso, Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Alfaro.

Los futbolistas que pueden definir el encuentro

Arda Güler, la esperanza turca

El mediocampista del Real Madrid fue uno de los jugadores más destacados de Turquía en la primera fecha. Su visión de juego, capacidad de desequilibrio y precisión en los últimos metros lo convierten en el principal referente ofensivo de su selección.

Julio Enciso, el factor diferencial paraguayo

El atacante paraguayo es una de las principales cartas de la Albirroja para romper líneas y generar peligro. Su velocidad y habilidad en espacios reducidos podrían resultar determinantes en un partido donde Paraguay necesitará aprovechar cada oportunidad.

Pronóstico: un duelo intenso y con necesidad de ganar

Las circunstancias del grupo obligan a ambos equipos a buscar los tres puntos. Turquía parece llegar con mejores sensaciones futbolísticas debido al volumen de juego mostrado en su debut, mientras que Paraguay intentará capitalizar los espacios mediante transiciones rápidas y ataques directos.

Sobre el papel, el combinado europeo cuenta con una ligera ventaja gracias a la calidad individual de sus principales figuras. No obstante, la urgencia y el carácter competitivo paraguayo prometen un encuentro equilibrado.

Pronóstico: Turquía 2-1 Paraguay.

Datos del partido

Partido: Turquía vs. Paraguay

Turquía vs. Paraguay Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Viernes 19 de junio de 2026 Estadio: Levi’s Stadium, Santa Clara

Levi’s Stadium, Santa Clara Grupo: D

D Competición: Mundial 2026

Mundial 2026 Jornada: Fecha 2

Las alineaciones son probables y podrían modificarse antes del inicio del encuentro cuando se anuncien las formaciones oficiales.