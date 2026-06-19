Hoy 18 de junio continúa la emoción del Mundial 2026 con una edición histórica. Cómo se recuerda, este encuentro reúne a 48 selecciones nacionales del mundo por primera vez.

La Copa del Mundo, que se disputa bajo un nuevo formato, contará con 104 partidos a lo largo de la competencia, de los cuales 72 encuentros corresponden a la fase de grupos. Aquí los próximos partidos.

Fixture Mundial FIFA 2026 Viernes 19 de junio EE. UU. vs Australia Estadio de Seattle · Seattle Escocia vs Marruecos Estadio Boston · Boston Brasil vs Haití Estadio Filadelfia · Filadelfia Turquía vs Paraguay Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco Sábado 20 de junio Países Bajos vs Suecia Estadio Houston · Houston Alemania vs Costa de Marfil Estadio de Toronto · Toronto Ecuador vs Curazao Estadio Kansas City · Kansas City Túnez vs Japón Estadio Monterrey · Monterrey Domingo 21 de junio España vs Arabia Saudí Estadio Atlanta · Atlanta Bélgica vs RI de Irán Estadio Los Angeles · Los Ángeles Uruguay vs Islas de Cabo Verde Estadio Miami · Miami Nueva Zelanda vs Egipto Estadio BC Place Vancouver · Vancouver Lunes 22 de junio Argentina vs Austria Estadio Dallas · Dallas Francia vs Irak Estadio Filadelfia · Filadelfia Noruega vs Senegal Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey Jordania vs Argelia Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco Martes 23 de junio Portugal vs Uzbekistán Estadio Houston · Houston Inglaterra vs Ghana Estadio Boston · Boston Panamá vs Croacia Estadio de Toronto · Toronto Colombia vs RD Congo Estadio Guadalajara · Guadalajara Miércoles 24 de junio Bosnia y Herzegovina vs Catar Estadio de Seattle · Seattle Suiza vs Canadá Estadio BC Place Vancouver · Vancouver Marruecos vs Haití Estadio Atlanta · Atlanta Escocia vs Brasil Estadio Miami · Miami Sudáfrica vs República de Corea Estadio Monterrey · Monterrey Chequia vs México Estadio Ciudad de México · Ciudad de México Jueves 25 de junio Curazao vs Costa de Marfil Estadio Filadelfia · Filadelfia Ecuador vs Alemania Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey Túnez vs Países Bajos Estadio Kansas City · Kansas City Japón vs Suecia Estadio Dallas · Dallas Paraguay vs Australia Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco Turquía vs EE. UU. Estadio Los Angeles · Los Ángeles Viernes 26 de junio Senegal vs Irak Estadio de Toronto · Toronto Noruega vs Francia Estadio Boston · Boston Uruguay vs España Estadio Guadalajara · Guadalajara Islas de Cabo Verde vs Arabia Saudí Estadio Houston · Houston Nueva Zelanda vs Bélgica Estadio BC Place Vancouver · Vancouver Egipto vs RI de Irán Estadio de Seattle · Seattle Sábado 27 de junio Panamá vs Inglaterra Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey Croacia vs Ghana Estadio Filadelfia · Filadelfia RD Congo vs Uzbekistán Estadio Atlanta · Atlanta Colombia vs Portugal Estadio Miami · Miami Argelia vs Austria Estadio Kansas City · Kansas City Jordania vs Argentina Estadio Dallas · Dallas Domingo 28 de junio 2A vs 2B Estadio Los Angeles · Los Ángeles Lunes 29 de junio 1C vs 2F Estadio Houston · Houston 1E vs 3ABCDF Estadio Boston · Boston 1F vs 2C Estadio Monterrey · Monterrey Martes 30 de junio 2E vs 2I Estadio Dallas · Dallas 1I vs 3CDFGH Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey México vs 3CEFHI Estadio Ciudad de México · Ciudad de México Miércoles 01 de julio 1L vs 3EHIJK Estadio Atlanta · Atlanta 1G vs 3AEHIJ Estadio de Seattle · Seattle 1D vs 3BEFIJ Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco Jueves 02 de julio 1H vs 2J Estadio Los Angeles · Los Ángeles 2K vs 2L Estadio de Toronto · Toronto 1B vs 3EFGIJ Estadio BC Place Vancouver · Vancouver Viernes 03 de julio 2D vs 2G Estadio Dallas · Dallas 1J vs 2H Estadio Miami · Miami 1K vs 3DEIJL Estadio Kansas City · Kansas City Sábado 04 de julio W73 vs W75 Estadio Houston · Houston W74 vs W77 Estadio Filadelfia · Filadelfia Domingo 05 de julio W76 vs W78 Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey W79 vs W80 Estadio Ciudad de México · Ciudad de México Lunes 06 de julio W83 vs W84 Estadio Dallas · Dallas W81 vs W82 Estadio de Seattle · Seattle Martes 07 de julio W86 vs W88 Estadio Atlanta · Atlanta W85 vs W87 Estadio BC Place Vancouver · Vancouver Jueves 09 de julio W89 vs W90 Estadio Boston · Boston Viernes 10 de julio W93 vs W94 Estadio Los Angeles · Los Ángeles Sábado 11 de julio W91 vs W92 Estadio Miami · Miami W95 vs W96 Estadio Kansas City · Kansas City Martes 14 de julio W97 vs W98 Estadio Dallas · Dallas Miércoles 15 de julio W99 vs W100 Estadio Atlanta · Atlanta Sábado 18 de julio RU101 vs RU102 Estadio Miami · Miami Domingo 19 de julio W101 vs W102 Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey

Resultados Mundial FIFA 2026 Jueves 18 de junio México 1 - 0 República de Corea Estadio Guadalajara · Guadalajara Canadá 6 - 0 Catar Estadio BC Place Vancouver · Vancouver Suiza 4 - 1 Bosnia y Herzegovina Estadio Los Angeles · Los Ángeles Chequia 1 - 1 Sudáfrica Estadio Atlanta · Atlanta Miércoles 17 de junio Uzbekistán 1 - 3 Colombia Estadio Ciudad de México · Ciudad de México Ghana 1 - 0 Panamá Estadio de Toronto · Toronto Inglaterra 4 - 2 Croacia Estadio Dallas · Dallas Portugal 1 - 1 RD Congo Estadio Houston · Houston Martes 16 de junio Austria 3 - 1 Jordania Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco Argentina 3 - 0 Argelia Estadio Kansas City · Kansas City Irak 1 - 4 Noruega Estadio Boston · Boston Francia 3 - 1 Senegal Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey Lunes 15 de junio RI de Irán 2 - 2 Nueva Zelanda Estadio Los Angeles · Los Ángeles Arabia Saudí 1 - 1 Uruguay Estadio Miami · Miami Bélgica 1 - 1 Egipto Estadio de Seattle · Seattle España 0 - 0 Islas de Cabo Verde Estadio Atlanta · Atlanta Domingo 14 de junio Suecia 5 - 1 Túnez Estadio Monterrey · Monterrey Costa de Marfil 1 - 0 Ecuador Estadio Filadelfia · Filadelfia Países Bajos 2 - 2 Japón Estadio Dallas · Dallas Alemania 7 - 1 Curazao Estadio Houston · Houston Sábado 13 de junio Australia 2 - 0 Turquía Estadio BC Place Vancouver · Vancouver Haití 0 - 1 Escocia Estadio Boston · Boston Brasil 1 - 1 Marruecos Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey Catar 1 - 1 Suiza Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco Viernes 12 de junio EE. UU. 4 - 1 Paraguay Estadio Los Angeles · Los Ángeles Canadá 1 - 1 Bosnia y Herzegovina Estadio de Toronto · Toronto Jueves 11 de junio República de Corea 2 - 1 Chequia Estadio Guadalajara · Guadalajara México 2 - 0 Sudáfrica Estadio Ciudad de México · Ciudad de México

Los aficionados podrán seguir cada jornada con los horarios correspondientes a Perú, incluyendo los estrenos de selecciones candidatas al título como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España y Alemania. La actividad de este martes 16 de junio incluye encuentros destacados como Francia vs. Senegal y el esperado debut de Argentina frente a Argelia.

Dónde ver el Mundial 2026 en Perú

Los hinchas peruanos tienen distintas alternativas para seguir todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una de las principales opciones es DGO (DirecTV GO), plataforma de streaming que permite acceder a la señal de DSports, encargada de transmitir la cobertura completa del torneo, desde la fase de grupos hasta la gran final.

Además, los usuarios también podrán disfrutar de los encuentros mediante Paramount+, servicio que ofrecerá los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo gracias a un acuerdo con DSports. Esta cobertura estará disponible para suscriptores de varios países de Sudamérica, entre ellos Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Los grupos del Mundial 2026

La fase inicial está compuesta por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, distribuidos de la siguiente manera:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

Grupo B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Cómo se jugará el Mundial 2026

La FIFA implementó un formato renovado para esta edición con el objetivo de ampliar la participación mundial. Los 48 equipos clasificados fueron distribuidos en 12 grupos, donde cada selección disputará tres partidos durante la primera etapa.

Una vez concluida la fase de grupos, avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, completando así el cuadro de los dieciseisavos de final.

A partir de esa instancia comenzará la fase de eliminación directa, donde cada partido será decisivo para las aspiraciones de los equipos que buscan levantar el trofeo más prestigioso del fútbol internacional.

El camino hacia la final del Mundial

El nuevo sistema también incrementa la cantidad de partidos para los equipos que lleguen a las últimas instancias. A diferencia de los Mundiales anteriores, el campeón deberá disputar ocho encuentros para conquistar el título.

Tras los dieciseisavos de final se desarrollarán los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y posteriormente la gran final, programada para el domingo 19 de julio en New Jersey.

Este formato amplía las oportunidades para más selecciones y promete una competencia más extensa, con mayor cantidad de partidos y jornadas decisivas para los aficionados de todo el mundo.

Partidos destacados de la jornada

La programación de este martes presenta varios encuentros de interés para los seguidores del torneo. Entre ellos destacan:

Francia vs. Senegal

Argentina vs. Argelia

Otros compromisos correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos.

Los resultados de estas primeras jornadas serán clave para definir las posiciones en cada grupo y las opciones de clasificación a las rondas eliminatorias.