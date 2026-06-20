La selección de Brasil ya está en acción frente a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, en un compromiso que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la fase inicial del torneo.

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El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega con la presión de conseguir su primera victoria tras el empate 1-1 frente a Marruecos en el estreno mundialista.

Del otro lado aparece una selección haitiana que, pese a caer por la mínima ante Escocia, dejó una imagen competitiva y mantiene intacta la ilusión de sorprender a una de las potencias históricas del fútbol internacional.

Brasil necesita una respuesta inmediata

La Canarinha afronta este encuentro con la obligación de mostrar una mejor versión tanto en ataque como en defensa.

En su debut, el conjunto sudamericano evidenció dificultades para generar peligro constante y mostró fragilidad en el fondo, aspectos que fueron ampliamente analizados en los días previos al choque ante Haití.

Entre los futbolistas más observados se encuentra Vinícius Júnior, quien fue uno de los pocos puntos altos en el estreno mundialista. También existe expectativa por los ajustes tácticos que pueda implementar Ancelotti para fortalecer el rendimiento colectivo.

Además, la selección brasileña busca cortar una preocupante racha defensiva. El equipo no logra terminar un partido sin recibir goles desde noviembre de 2025, una estadística poco habitual para una de las selecciones más exitosas del planeta.

Haití quiere seguir haciendo historia

La presencia de Haití en el Mundial 2026 ya representa uno de los relatos más destacados del torneo. El combinado caribeño superó numerosas dificultades durante su proceso clasificatorio y logró competir de igual a igual en su estreno frente a Escocia.

Bajo la conducción de Sébastien Migné, Les Grenadiers han construido un equipo ordenado, con capacidad para defender en bloque y atacar con velocidad en las transiciones. La plantilla reúne jugadores que militan en ligas de Europa, Norteamérica y Oriente Medio.

Entre las principales figuras destacan el goleador histórico Duckens Nazon, el defensor Ricardo Adé, referente de Liga de Quito, y el delantero Wilson Isidor, una de las incorporaciones más relevantes del plantel haitiano.

Neymar sigue fuera de la convocatoria

Aunque ha mostrado avances en su recuperación física, Neymar no forma parte del encuentro disputado en Filadelfia. El atacante continúa con su puesta a punto tras superar una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas.

El cuerpo técnico brasileño espera contar con el futbolista para el cierre de la fase de grupos, cuando Brasil enfrente a Escocia en un partido que podría resultar determinante para la clasificación.

Cómo llegan ambos equipos al partido

Brasil comenzó el Mundial con un empate que dejó dudas sobre su funcionamiento, mientras que Haití cayó ajustadamente frente a Escocia tras una actuación que recibió elogios por su disciplina táctica y capacidad competitiva.

Con Escocia liderando provisionalmente el Grupo C, los tres puntos adquieren un valor estratégico para ambos seleccionados. Una victoria brasileña le permitiría acomodarse en la tabla y recuperar confianza, mientras que un triunfo haitiano se convertiría en una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo.

Posibles alineaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro o Fabinho, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Vinícius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha o Igor Thiago.

Entrenador: Carlo Ancelotti.

Haití: Placide; Martin Expérience, Delcroix, Ricardo Adé, Carlens Arcus; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence; Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot.

Entrenador: Sébastien Migné.

Dónde seguir el encuentro en vivo

El partido puede seguirse a través de DSports y la plataforma DGO para los usuarios de DirecTV. También está disponible mediante Paramount+ en los territorios donde cuenta con derechos de transmisión.