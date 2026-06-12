El Mundial 2026 pone frente a frente a dos selecciones que también comparten grupo con México. Corea del Sur y República Checa se medirán este jueves en el Estadio Guadalajara (Akron) con la misión de sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A, en un encuentro que podría ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la fase inicial del torneo.

La expectativa es alta debido al equilibrio que muestran ambas selecciones en la previa. Mientras los asiáticos confían en el liderazgo de Son Heung-min y la fortaleza defensiva de Kim Min-jae, los europeos buscarán imponer su intensidad física con figuras como Patrik Schick y Tomáš Souček.

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¿A qué hora juegan Corea del Sur vs República Checa?

El compromiso correspondiente a la primera jornada del Mundial 2026 se disputará este jueves 11 de junio en territorio mexicano.

Estos son los horarios confirmados para distintos países:

México y Costa Rica: 8:00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 10:00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:00 p. m.

España: 4:00 a. m. del viernes 12 de junio.

Dónde ver Corea del Sur vs República Checa EN VIVO

La transmisión del partido estará disponible a través de distintas señales internacionales según cada país.

Canales de TV y plataformas:

Argentina: DSports y TyC Sports

Bolivia: Entel TV y Tigo Sports

Brasil: CazéTV

Chile: DSports

Colombia: DSports y Win Sports

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports

México: ViX

Paraguay: GEN y Trece

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+

Además, el encuentro podrá seguirse mediante plataformas digitales habilitadas por los operadores oficiales en cada territorio.

Un partido importante para el desarrollo del Grupo A

El choque entre Corea del Sur y República Checa adquiere relevancia especial porque ambos equipos comparten grupo con la selección anfitriona de México. Un triunfo en el debut permitiría tomar ventaja en una zona que promete ser una de las más disputadas del campeonato.

Los surcoreanos llegan con una propuesta basada en la velocidad de sus transiciones y la experiencia acumulada de varios futbolistas que compiten en ligas de primer nivel. Por su parte, los checos destacan por su capacidad física, orden táctico y juego aéreo, factores que podrían marcar diferencias en momentos decisivos.

Posibles alineaciones del partido

Corea del Sur

Kim Seung-gyu; Lee Gi-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

República Checa

Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Cerv, Soucek, Jurasek; Provod, Sulc; Schick.

Pronóstico y cuotas para Corea del Sur vs República Checa

Las principales casas de apuestas reflejan un panorama muy parejo para este compromiso, sin un favorito claro para quedarse con la victoria.

Betsson: Corea del Sur (2.70) | Empate (3.20) | República Checa (2.85)

Betano: Corea del Sur (2.65) | Empate (3.00) | República Checa (2.85)

Bet365: Corea del Sur (2.70) | Empate (3.10) | República Checa (2.80)

Betfair: Corea del Sur (2.60) | Empate (3.00) | República Checa (2.75)

La igualdad de las cuotas refleja el equilibrio entre dos selecciones que buscarán comenzar con buen pie su participación en la Copa del Mundo.

Historial entre Corea del Sur y República Checa

Aunque no existe una larga tradición de enfrentamientos entre ambas selecciones, sus antecedentes muestran una serie muy equilibrada.

Corea del Sur 2-2 República Checa | 27 de mayo de 1998

República Checa 5-0 Corea del Sur | 15 de agosto de 2001

República Checa 1-2 Corea del Sur | 5 de junio de 2016

El último duelo se disputó en 2016 y terminó con victoria para el conjunto asiático, resultado que añade un ingrediente extra a este nuevo capítulo en el Mundial 2026.

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