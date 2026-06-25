La ciudad de Trujillo fue sede del tercer Directorio Descentralizado de COFIDE, una iniciativa con la que el banco de desarrollo del Perú busca acercar la toma de decisiones a las regiones, identificar oportunidades de inversión y fortalecer proyectos que contribuyan al crecimiento económico con enfoque territorial.

La jornada forma parte de la estrategia institucional de COFIDE para consolidar su nuevo modelo de actuación, orientado no solo al financiamiento, sino también a la estructuración de soluciones financieras, la movilización de capital y la articulación entre los sectores público y privado.

El objetivo es contribuir a reducir las brechas de acceso al financiamiento en actividades estratégicas para el desarrollo del país.

Agenda regional para impulsar inversiones y financiamiento

Como parte de sus actividades en La Libertad, representantes de COFIDE recorrieron la zona industrial de Trujillo y sostuvieron reuniones con el Gobierno Regional, la Cámara de Comercio de La Libertad, entidades financieras especializadas en microfinanzas, empresas del sector agroexportador y universidades.

Estos encuentros permitieron identificar oportunidades para fortalecer el acceso al crédito, promover nuevos proyectos de inversión y generar mecanismos de cooperación que impulsen la productividad regional.

El presidente ejecutivo de COFIDE, Jorge Velarde, destacó que la institución viene consolidando un rol más activo en el desarrollo económico del país.

“COFIDE ha evolucionado hacia un modelo de banco de desarrollo que no solo financia, sino que estructura soluciones y moviliza inversión hacia donde el mercado no llega por sí solo. La agenda en La Libertad nos permite identificar oportunidades concretas y traducirlas en operaciones que generen impacto real en la región”, afirmó.

Además, durante la visita se suscribió un acuerdo de cooperación con Caja Trujillo, orientado a ampliar la oferta de capacitaciones gratuitas dirigidas a emprendedores, fortaleciendo así el desarrollo empresarial y la inclusión financiera.

Directorio aprobó nuevas líneas de crédito para distintos sectores

Durante la sesión descentralizada, el directorio aprobó diversas operaciones destinadas a ampliar el acceso al financiamiento en diferentes segmentos de la economía.

Entre las principales decisiones destacan una línea de crédito de hasta S/ 4 millones para la COOPAC Santa Isabel Perú Norte, entidad especializada en financiamiento grupal para mujeres emprendedoras.

Asimismo, se autorizó una nueva línea de crédito para la COOPAC Norandino, con el propósito de fortalecer la presencia de servicios financieros en zonas con menor cobertura bancaria.

Otra de las operaciones de mayor alcance fue la aprobación de una línea de crédito de hasta S/ 700 millones con BID Invest, recursos que serán canalizados hacia proyectos de infraestructura, energía, agronegocios y desarrollo sostenible, priorizando regiones con alto potencial productivo.

COFIDE mantiene presencia activa en proyectos de La Libertad

La entidad también resaltó su participación en diversos proyectos que actualmente contribuyen al desarrollo económico de La Libertad.

Entre ellos figura un financiamiento sindicado de USD 45 millones para la Autopista del Norte (AUNOR), corredor vial de 356 kilómetros que conecta Pativilca, Trujillo y Salaverry, mejorando la conectividad y la competitividad logística del norte del país.

En el ámbito empresarial, COFIDE mantiene colocaciones de mediano y largo plazo por USD 26,1 millones en compañías regionales, entre ellas Danper Trujillo, fortaleciendo el financiamiento corporativo.

La institución también canaliza S/ 125 millones hacia micro y pequeñas empresas (MYPE) mediante entidades como Mibanco, BBVA, CMAC Huancayo y Compartamos Banco, ampliando el acceso al crédito para pequeños negocios.

A ello se suma una inversión de S/ 60 millones en bonos destinados a proyectos vinculados con electrificación, vivienda y conectividad, impulsando el desarrollo del mercado de capitales y la ejecución de iniciativas con impacto regional.

Una estrategia con enfoque territorial

El desarrollo del directorio descentralizado en Trujillo marca el inicio de una agenda de trabajo conjunta entre COFIDE y los principales actores económicos e institucionales de La Libertad.

La finalidad es estructurar nuevos proyectos, atraer financiamiento y promover inversiones que generen crecimiento económico, empleo y desarrollo sostenible tanto en la región como en la macroregión norte.

Este enfoque responde a una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo regional mediante instrumentos financieros adaptados a las necesidades de cada territorio, promoviendo una mayor articulación entre el Estado, el sistema financiero y el sector empresarial.