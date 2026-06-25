Google anunció el despliegue de una nueva función para Google Vids que permitirá a determinados usuarios crear un avatar personalizado utilizando su propio rostro y voz.

La característica comenzará a implementarse el 14 de julio de 2026 y estará disponible para las organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos por la compañía.

La nueva herramienta está diseñada para que cada usuario genere y administre su propio avatar de forma segura y confidencial, mientras que los administradores de Google Workspace mantendrán el control sobre su disponibilidad dentro de la organización.

Control administrativo y activación predeterminada

A partir del 14 de julio de 2026, la función de avatares personales en Google Vids estará habilitada por defecto para los clientes que sean elegibles.

Sin embargo, Google aclara que si una organización mantiene Google Vids desactivado, la función de avatares permanecerá igualmente deshabilitada.

Además, los administradores podrán modificar esta configuración en cualquier momento desde la Consola de administración de Google Workspace, ya sea para toda la organización o únicamente para determinados usuarios o grupos.

Es importante señalar que únicamente cada usuario podrá crear, administrar o eliminar su propio avatar, por lo que los administradores no tendrán acceso para gestionar estas identidades digitales individuales.

Quiénes podrán utilizar los avatares personales

En esta primera etapa, Google limitará el acceso a usuarios que cumplan condiciones específicas.

Entre los criterios establecidos se encuentran:

Ser mayor de 18 años .

. Tener inglés configurado como idioma principal de la cuenta.

configurado como idioma principal de la cuenta. Que la organización tenga habilitados tanto Google Vids como la configuración de Avatares personales.

Los usuarios que no cumplan estos requisitos no visualizarán la función durante esta fase inicial del despliegue.

Cómo desactivar la función antes del lanzamiento

Las organizaciones que no deseen ofrecer esta característica a sus usuarios podrán deshabilitarla desde la consola administrativa.

Para hacerlo deberán ingresar a:

Aplicaciones → Google Workspace → Drive y Documentos → Google Vids → Avatares personales

Posteriormente deberán desmarcar la configuración correspondiente y guardar los cambios.

Google también informó que esta opción administrativa comenzará a aparecer progresivamente y estará visible para todos los administradores antes del 30 de junio de 2026. Su disponibilidad podrá verificarse mediante el registro de auditoría de configuración de Google Vids dentro de la consola de administración.

Un despliegue enfocado en privacidad y control empresarial

Con esta incorporación, Google busca ampliar las capacidades de Google Vids mediante herramientas de inteligencia artificial orientadas a la creación de contenido audiovisual personalizado, manteniendo controles administrativos para empresas y organizaciones.

La compañía destaca que la generación del avatar se realizará bajo criterios de seguridad y privacidad, mientras que las organizaciones conservarán la capacidad de habilitar o restringir la función según sus propias políticas internas.

Este enfoque coincide con las recomendaciones de Google de crear herramientas y contenidos centrados en las personas, priorizando la utilidad, la confianza y la transparencia por encima de estrategias enfocadas únicamente en la visibilidad.