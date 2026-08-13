El área cultural de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) presentó “Miradas en el camino”, una muestra en línea enfocada en el medio ambiente y las diferentes maneras en que la fotografía contemporánea lo retrata.

Concentrando trabajos de alumnos de las carreras de Comunicación y Fotografía, este proyecto impulsa la difusión del talento universitario conectando sus creaciones con audiencias más allá del ámbito académico.

Fotografía: Vasti Huaco

Miradas personales, lenguaje visual y libertad creativa

La exposición agrupa trabajos de Alessandra Meneses, Ana Cecilia Valderrama, César Gonzales, Jaime Aguilar, Laura Orellana, Miguel Sebastián, Nicole Paredes y Vasti Huaco, estudiantes seleccionados por docentes por sus piezas destacadas del año 2025. Sobre ello, Luciana Merino, curadora de la exhibición, destaca:

“Lo interesante de esta edición es que, aunque muchos trabajos parten de temas de interés social, todas las propuestas están realizadas desde una mirada íntima y personal”.

Desde 2022, año de su primera edición, el formato digital ha facilitado la difusión de estas obras a espectadores dentro y fuera de la capital, sin límites geográficos.

Fotografía: Ana Cecilia Valderrama // Cautivos (2025)

Exploración técnica y la naturaleza como eje

A pesar de que la naturaleza actúa como núcleo de la curaduría general, cada proyecto siembra una historia propia. Mediante diversas técnicas, como la fotografía analógica, fotografía digital, intervención manual de imágenes y collage, los autores abordaron distintos enfoques, presentando trabajos que van desde registros de lo urbano hasta paisajes documentales, y desde análisis sobre la memoria y el cuerpo hasta temas como el cautiverio animal.

Un elemento a destacar es la evidencia del latente interés por llevar la fotografía hacia un espacio más ficticio. El formato, sobre todo, posibilita este enfoque, ya que permite técnicas y características imposibles de realizar en una sala física, llevándola a públicos de diferentes contextos digitalmente.

Fotografía: Alessandra Meneses // Retazos de infancia (2025)

Propósito y libre acceso de la muestra

“Miradas en el camino” tiene como objetivo que sus espectadores experimenten de primera mano la autenticidad creativa de los estudiantes y su desarrollo de propuestas visuales. La exhibición se encuentra disponible de forma gratuita a través de la plataforma web de UPC Cultural.

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