Cuatro días después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que impactó a Venezuela, las autoridades actualizaron el balance oficial de la emergencia con un aumento en el número de víctimas, heridos y daños materiales.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este domingo 28 de junio que las operaciones de rescate y atención humanitaria continúan de manera ininterrumpida en las zonas más afectadas.

El reporte indica que la cifra de fallecidos ascendió a 1.450 personas, mientras que los heridos suman 3.150, de los cuales 527 fueron trasladados a hospitales y clínicas de Caracas para recibir atención especializada.

Además, las autoridades precisaron que 4.250 ciudadanos han recibido asistencia médica de emergencia, 7.168 personas fueron evaluadas en carpas de triaje y el número de damnificados alcanza los 12.721.

Daños estructurales mantienen en alerta a las autoridades

La evaluación preliminar refleja un severo impacto sobre la infraestructura. El Gobierno informó que 2.501 estructuras presentan daños de consideración o colapsaron completamente.

Entre las edificaciones afectadas se encuentran edificios residenciales, hospitales, escuelas, centros comerciales, carreteras y puentes, cuya revisión técnica continúa para determinar el alcance de los daños y definir las prioridades de reparación.

Las autoridades también confirmaron que los equipos especializados mantienen inspecciones permanentes debido a las constantes réplicas sísmicas, las cuales podrían comprometer estructuras que ya presentan afectaciones.

Más de 500 réplicas y amplia asistencia a las familias afectadas

Durante la actualización oficial se informó que los servicios sismológicos han registrado 512 réplicas desde que ocurrieron los dos terremotos.

Estos movimientos continúan generando preocupación en estados como La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo, Falcón, Yaracuy y el Distrito Capital.

En paralelo, el Ejecutivo aseguró haber brindado apoyo directo a 73.937 familias mediante la distribución de 7.225.000 kilogramos de alimentos, 20.000 bolsas de comida y 222.147 platos servidos en comedores temporales habilitados para la emergencia.

La asistencia también contempla el funcionamiento de refugios y centros de atención donde se concentra parte de la población desplazada mientras avanzan las labores de evaluación de viviendas.

Ayuda internacional fortalece las operaciones de búsqueda

La respuesta internacional continúa ampliándose con la llegada de especialistas provenientes de distintos países.

Según el balance oficial, 2.624 rescatistas y expertos humanitarios de 24 naciones participan actualmente en las operaciones de emergencia junto a los equipos venezolanos.

Las brigadas trabajan con el apoyo de 137 unidades caninas especializadas, 49 vehículos técnicos y 84,4 toneladas de insumos médicos, recursos destinados principalmente a la búsqueda de personas atrapadas y la atención sanitaria en las zonas más afectadas.

Durante su declaración, Jorge Rodríguez reiteró que Venezuela mantiene abiertas sus puertas a toda la ayuda internacional, señalando que la prioridad es atender la emergencia sin establecer diferencias de carácter político o geográfico.

Registro obligatorio para voluntarios y organización del despliegue

Las autoridades también informaron que continúa funcionando el sistema de registro para voluntarios en el estacionamiento del Poliedro de Caracas, mecanismo implementado para coordinar el ingreso de personal civil hacia La Guaira, estado declarado en zona de desastre.

Hasta la fecha se contabilizan 7.876 voluntarios inscritos, quienes son asignados de acuerdo con las necesidades operativas, ya sea en tareas médicas, rescate, logística o apoyo en campamentos temporales.

Según Rodríguez, este procedimiento busca optimizar los recursos humanos y garantizar una respuesta organizada frente a la magnitud de la emergencia.

Gobierno activa plan de atención psicológica para la población

Además de la asistencia material, el Gobierno anunció un plan nacional de apoyo en salud mental destinado a personas afectadas por el desastre.

Las autoridades estiman que cerca de un millón de venezolanos podrían presentar síntomas relacionados con ansiedad, duelo, tristeza profunda o trastorno de estrés postraumático (TEPT) como consecuencia del impacto generado por los terremotos.

Para brindar acompañamiento, se habilitó la línea gratuita 0-800-AYUDA-01 (0-800-29832-01), atendida por profesionales en psicología y psiquiatría, quienes ofrecerán orientación y, cuando sea necesario, derivarán a los pacientes hacia centros especializados.

Habilitan plataforma para localizar personas desaparecidas

Como parte de las acciones de apoyo a las familias, también fue presentada la plataforma www.localizapacientes.com, destinada a facilitar la búsqueda de personas cuyo paradero aún se desconoce.

El sistema permite consultar si un ciudadano fue ingresado en hospitales de La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua o Carabobo, mediante el registro de su nombre, apellido o número de cédula de identidad.

Las autoridades señalaron que la herramienta está disponible tanto para usuarios dentro de Venezuela como para familiares que realizan consultas desde el extranjero.

Autoridades piden verificar la información en canales oficiales

Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades insistieron en que la población consulte únicamente información emitida por organismos oficiales para evitar la difusión de rumores o datos no verificados.

El Gobierno aseguró que las operaciones de búsqueda continúan activas con la participación de bomberos, rescatistas, personal paramédico, Cruz Roja y equipos internacionales, quienes mantienen recorridos permanentes en las áreas donde todavía existen posibilidades de localizar sobrevivientes.