La Orquesta Filarmónica de Lima continúa con su aclamada Temporada 2026 con su tercer concierto del año, titulado “Todo Stravinsky: Fuego y Elegancia».

Esta peculiar propuesta sonora juntará en un mismo escenario obras maestras de tres gigantes de la música mundial: Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Sibelius y Igor Stravinsky.

Experto respaldo detrás del concierto

En esta presentación de excelente calidad, Elisa Vegas, directora titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, asumirá participación.

La conocida maestra, es una figura prominente por su liderazgo y compromiso de transformación comunitaria mediante la música. Su influencia es tal que en 2020 fue reconocida como Young Global Leader del Foro Económico Mundial.

Fotografía: Orquesta Filarmónica de Lima

El evento fue pensado como un homenaje a la historia y a la obra de Igor Stravinsky, uno de los compositores más revolucionarios y transformadores del siglo XX, capaz de redefinir el lenguaje sinfónico.

Vasto y magistral repertorio musical

La velada estará conformada por entero a la creatividad y al buen sonido. El programa dará inicio con la vitalidad de Mozart por medio de la brillante Obertura de Così fan tutte y la Sinfonía n.º 35 «Haffner».

Después del intermedio la atmósfera del auditorio cambiará con la conmovedora y nostálgica Valse triste de Sibelius.

Fotografía: Orquesta Filarmónica de Lima

Para terminar la velada, el protagonista será Stravinsky con la interpretación de su fascinante Suite Pulcinella. Esta última pieza promete maravillar al público con la sofisticación del clasicismo y matices contemporáneos, con colorido instrumental.

Entradas y detalles del evento

El esperado recital se realizará en uno de los recintos culturales más relevantes de la capital peruana: el Auditorio Central de la Universidad de Lima. Ubicado en la Av. Javier Prado Este 4600, en el distrito de Santiago de Surco.

Puedes adquirir los boletos de manera directa a través de la plataforma Joinnus.

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