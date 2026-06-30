Samsung anunció la renovación de su portafolio de televisores OLED para 2026, una generación que incorpora avances en inteligencia artificial (IA), calidad de imagen, diseño premium y conectividad inteligente.

La propuesta busca responder a la creciente demanda de pantallas de gran formato y experiencias más inmersivas para ver películas, deportes, videojuegos y disfrutar de un hogar cada vez más conectado.

La nueva familia OLED reúne tecnologías enfocadas en optimizar automáticamente la imagen y el sonido, reducir reflejos en ambientes iluminados y ofrecer un mejor rendimiento para jugadores y aficionados al entretenimiento en casa.

Samsung OLED 2026 incorpora IA para mejorar imagen y sonido

Uno de los principales avances de la nueva generación es la integración de Samsung Vision AI, una plataforma que ajusta automáticamente parámetros como brillo, contraste, color, profundidad, movimiento y audio según el contenido que se reproduce.

Gracias a estas funciones inteligentes, el televisor adapta la experiencia de visualización en tiempo real, ya sea durante una película, una transmisión deportiva o una sesión de videojuegos.

La tecnología Glare Free llega a más modelos OLED

Samsung amplía la disponibilidad de la tecnología Glare Free, desarrollada para reducir los reflejos sin afectar la calidad de la imagen.

Esta característica permite mantener un elevado nivel de contraste y nitidez incluso en habitaciones con abundante iluminación natural, favoreciendo una experiencia visual más cómoda durante cualquier momento del día.

A ello se suma la tecnología OLED, que ilumina cada píxel de forma independiente, logrando negros más profundos, colores intensos y un mayor nivel de detalle en escenas oscuras.

Diseño premium pensado para integrarse al hogar

El fabricante también reforzó el apartado estético de su nueva línea con el concepto FloatLayer Design, que crea la sensación de una pantalla flotante y convierte al televisor en un elemento decorativo dentro del hogar.

El enfoque busca combinar tecnología y diseño para que el equipo se integre con distintos estilos de ambientes sin perder protagonismo.

Funciones avanzadas para videojuegos y deportes

La línea Samsung OLED 2026 incorpora un completo paquete de herramientas para jugadores de consolas, PC y servicios de cloud gaming.

Entre las funciones destacan:

Motion Xcelerator con frecuencias de hasta 165 Hz (según el modelo).

con frecuencias de hasta (según el modelo). Game Bar .

. AI Gaming Optimizer .

. AI Auto Game Mode .

. AI Virtual Aim Point .

. Dynamic Black EQ .

. Compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro en modelos seleccionados.

Estas tecnologías permiten mejorar la fluidez, reducir la latencia y optimizar la experiencia de juego.

Para los aficionados al deporte, la combinación de pantallas de gran tamaño, procesamiento mediante IA y mejor gestión del movimiento ofrece imágenes más fluidas durante partidos y transmisiones en vivo.

SmartThings convierte el televisor en el centro del hogar conectado

La nueva generación también fortalece la integración con SmartThings, permitiendo controlar dispositivos compatibles desde el televisor y ampliar la experiencia dentro del ecosistema inteligente de Samsung.

De esta forma, el equipo deja de ser únicamente una pantalla de entretenimiento para convertirse en un punto de interacción con diferentes dispositivos del hogar.

Tecnología Real Quantum Dot sin cadmio

Otra de las novedades es la incorporación de la tecnología Real Quantum Dot, basada en puntos cuánticos libres de cadmio.

Según Samsung, esta solución mejora la fidelidad del color mediante una transformación más precisa de la luz, ofreciendo imágenes más vibrantes y reduciendo el impacto ambiental al eliminar el uso de ese material.

Disponibilidad de los televisores Samsung OLED 2026

Samsung informó que la nueva línea llegará progresivamente a América Latina durante 2026, con modelos que alcanzarán hasta 83 pulgadas.

La compañía indicó que los nuevos televisores estarán disponibles en diferentes configuraciones para adaptarse a distintos perfiles de usuarios, desde quienes buscan una experiencia cinematográfica hasta quienes priorizan el rendimiento en videojuegos y la conectividad inteligente.