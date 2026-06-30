Compartir el número de teléfono dejará de ser la única forma de iniciar una conversación en WhatsApp. La aplicación anunció el inicio de la reserva de nombres de usuario, una función que busca reforzar la privacidad de las personas y ofrecer una nueva alternativa para contactar a otros sin revelar información personal.

La disponibilidad de esta herramienta comenzará de forma gradual y permitirá que los usuarios aseguren desde ahora el nombre que desean utilizar cuando el servicio se habilite oficialmente durante los próximos meses.

En muchas situaciones, compartir el número de teléfono puede resultar innecesario o poco cómodo. Esto ocurre, por ejemplo, al conocer nuevas personas, integrarse a un grupo comunitario o participar en conversaciones donde no existe una relación de confianza.

Con los nombres de usuario de WhatsApp, quienes inicien una conversación podrán hacerlo utilizando esa identificación, evitando que su número de teléfono quede expuesto cuando la función esté activada. El objetivo es ofrecer una experiencia más privada sin modificar el funcionamiento habitual de la aplicación.

La plataforma explicó que, al contar con más de 3.000 millones de usuarios, decidió abrir con anticipación el proceso de reserva para que las personas tengan mayores posibilidades de elegir el nombre que prefieran.

Creadores y empresas podrán mantener su identidad digital

Además de los usuarios particulares, WhatsApp pensó en quienes ya poseen una presencia consolidada en otras plataformas. Los creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones tendrán la posibilidad de reclamar el mismo nombre de usuario que utilizan en Instagram o Facebook, facilitando el reconocimiento de su marca en los servicios de Meta.

Para quienes aún no saben qué nombre elegir, la aplicación también incorporó un generador de nombres de usuario, diseñado para sugerir alternativas disponibles de manera rápida.

Más privacidad y mayor control sobre quién puede escribirte

La compañía aclaró que esta función fue diseñada con un fuerte enfoque en la seguridad y la privacidad. No existirá un directorio público para buscar perfiles ni aparecerán sugerencias automáticas de nombres de usuario.

En cambio, cualquier persona que quiera iniciar una conversación deberá conocer exactamente el nombre de usuario del destinatario. Además, WhatsApp incorporó una clave opcional de nombre de usuario, una capa adicional de protección que permitirá limitar quiénes pueden enviar mensajes por primera vez.

Este sistema busca reducir contactos no deseados y entregar un mayor control sobre las comunicaciones dentro de la plataforma.

WhatsApp sorprende con una nueva función que permitirá chatear sin compartir tu número de teléfono.

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Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

La reserva del nombre de usuario estará disponible para quienes cuenten con la versión más reciente de la aplicación. El proceso solo toma unos segundos y puede realizarse desde:

Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario

WhatsApp indicó que la implementación será progresiva durante los próximos meses. Cuando la función esté disponible en cada país, los usuarios recibirán una notificación directamente dentro de la aplicación para completar la activación.