Mientras el panorama sigue siendo desolador tras el doble terremoto que golpeó Venezuela, en especial la zona de La Guaira, la indiferencia de las autoridades del gobierno chavista de Delcy Rodríguez se hace evidente.

Según revelan los medios de comunicación con enviados especiales en la zona afectada, el apoyo que se recibe se centra en los rescatistas extranjeros que llegaron desde diversos países.

El balance preliminar reporta más de 17.500 fallecidos, entre ellos 17 ciudadanos españoles, además de 138 personas desaparecidas, cifras que podrían modificarse conforme avancen las labores de búsqueda.

Familias buscan a sus seres queridos entre los escombros

En las zonas más afectadas, cientos de sobrevivientes permanecen a la intemperie mientras esperan alimentos, agua, medicinas y otros suministros básicos.

En su mayoría los testimonios evidencian que son pocos los militares chavistas y de la guardia nacional, quienes apoyan en las labores de búsqueda y rescate.

Ante la falta de recursos suficientes, muchos vecinos participan directamente en las tareas de rescate utilizando herramientas improvisadas para remover los escombros.

Los testimonios de familiares reflejan el drama humano que deja el desastre. Muchas personas continúan buscando a sus seres queridos con la esperanza de encontrarlos con vida o, al menos, recuperar sus cuerpos para brindarles una despedida digna.

@mariana La ayuda humanitaria no puede depender de permisos políticos. En medio de la emergencia en Venezuela, la congresista María Elvira Salazar pidió libre acceso para la asistencia de Estados Unidos y la comunidad internacional, y cuestionó los reportes de obstáculos en zonas afectadas. Cuando hay personas bajo los escombros, comida por entregar y familias esperando respuesta, ninguna autoridad debería convertir la ayuda en una herramienta de control. Venezuela necesita coordinación, transparencia y acceso real. No más trabas. No más filtros políticos. La prioridad tiene que ser salvar vidas. ♬ sonido original – Mariana Atencio

Denuncias por la respuesta militar durante la emergencia

En medio de la crisis también surgieron numerosas críticas sobre la actuación de las autoridades desplegadas en la zona.

De acuerdo con los testimonios incluidos en el material proporcionado, varios ciudadanos cuestionan la rapidez de la respuesta y aseguran que los recursos disponibles no habrían sido suficientes para atender la magnitud de la emergencia.

Asimismo, algunos afectados denunciaron presuntos actos de pasividad por parte de personal militar durante las labores de rescate.

Estas afirmaciones corresponden a declaraciones de testigos y no han sido verificadas de manera independiente.

Acusaciones de presuntos saqueos durante la tragedia

Además de las críticas por la gestión de la emergencia, algunos vecinos difundieron denuncias sobre supuestos robos de pertenencias en viviendas afectadas por el terremoto.

Las acusaciones señalan que determinados bienes habrían desaparecido de inmuebles colapsados durante las operaciones posteriores al desastre.

Hasta el momento, estas versiones corresponden a denuncias públicas realizadas por ciudadanos y no cuentan con una confirmación oficial.

Cuestionamientos políticos por la gestión de la ayuda humanitaria

La emergencia también generó reacciones desde el ámbito político. Diversos actores cuestionaron la coordinación de las operaciones de rescate y la administración de la ayuda destinada a las zonas afectadas.

Entre las declaraciones difundidas se encuentran críticas de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien afirmó que existieron obstáculos para el ingreso de equipos de asistencia internacional.

Estas declaraciones reflejan posiciones políticas expresadas públicamente y no constituyen hechos verificados de manera independiente.

La prioridad continúa siendo el rescate de sobrevivientes

Mientras continúan las labores de búsqueda, los equipos de emergencia trabajan entre estructuras gravemente dañadas que podrían requerir su demolición por razones de seguridad.

La situación humanitaria mantiene en alerta a las autoridades y organismos de asistencia, mientras miles de familias esperan mayor apoyo para afrontar una de las peores tragedias registradas en la región.