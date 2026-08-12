La inteligencia artificial (IA) comienza a ser percibida como una competencia cada vez más relevante para acceder y crecer en el mercado laboral. En Lima, el 62% de las personas considera que quienes no aprendan a utilizar estas herramientas tendrán menos oportunidades de trabajo en el futuro, según hallazgos de Ipsos para la Escuela de Educación Superior Cibertec.

Sin embargo, esa percepción sobre la importancia de la tecnología contrasta con su incorporación a las actividades cotidianas. El estudio señala que el 51% de los limeños nunca ha utilizado herramientas de inteligencia artificial en el trabajo o durante sus estudios, una cifra que muestra la distancia que todavía existe entre reconocer el potencial de la IA y saber emplearla de manera práctica.

Los resultados plantean así un reto tanto para las instituciones educativas como para las empresas: convertir el interés por la IA aplicada al trabajo en conocimientos y capacidades que permitan resolver problemas, mejorar procesos y generar valor en diferentes profesiones.

La mitad de limeños se siente poco o nada preparada para utilizar IA

La brecha no se limita al uso de estas herramientas. También aparece cuando se consulta a los limeños sobre qué tan preparados se sienten para incorporarlas en sus actividades laborales.

Solo el 10% afirma sentirse muy preparado para utilizar inteligencia artificial en el trabajo, mientras que un 38% señala estar algo preparado. En el otro extremo, el 50% reconoce sentirse poco o nada preparado, de acuerdo con los resultados presentados.

Para Jorge Cáceres, director de Formación Continua de Cibertec, las cifras muestran un cambio en las competencias que empiezan a ser valoradas en el mercado laboral.

“Hace algunos años, usar herramientas digitales era un diferencial; hoy se está convirtiendo en un requisito. La IA es percibida como una competencia necesaria para desenvolverse en distintos ámbitos laborales, independientemente de la profesión o el sector”, explica.

El escenario evidencia una paradoja: mientras una mayoría reconoce que aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial puede influir en sus oportunidades profesionales, una parte importante de la población todavía no cuenta con la experiencia o confianza suficiente para incorporarlas a sus actividades.

Jóvenes muestran mayor preparación para incorporar inteligencia artificial

La edad marca una de las diferencias más claras en la relación de los limeños con esta tecnología. Según el estudio, el 75% de los jóvenes de entre 18 y 25 años se siente preparado para utilizar IA en el trabajo.

La situación cambia considerablemente entre las personas de 43 años a más, grupo en el que solo el 29% manifiesta sentirse preparado. Además, el 66% de las personas de este segmento nunca ha utilizado herramientas de IA.

Estos datos muestran que la brecha de habilidades digitales no afecta de la misma manera a todas las generaciones. Mientras los jóvenes reportan una mayor disposición y preparación, los grupos de mayor edad enfrentan un desafío adicional para incorporar estas tecnologías a su actividad profesional.

Cáceres considera que el reto ya no consiste únicamente en acceder a la tecnología o conocer su existencia, sino en desarrollar las habilidades necesarias para aprovecharla en situaciones concretas.

“La encuesta muestra una situación interesante: muchas personas entienden que esta herramienta inteligente será importante para su futuro profesional, pero al mismo tiempo reconocen que aún no se sienten preparadas para utilizarla. Esto evidencia la necesidad de impulsar procesos de capacitación y aprendizaje continuo que permitan cerrar las brechas digitales”, sostiene.

Saber usar IA implica aplicarla a problemas concretos del trabajo

La expansión de la inteligencia artificial plantea una discusión que va más allá de aprender a manejar una determinada plataforma. En el ámbito profesional, el valor de estas herramientas depende también de la capacidad de identificar cuándo utilizarlas, interpretar sus resultados y aplicarlas de acuerdo con las necesidades de cada actividad.

En respuesta a esta necesidad, Cibertec, mediante su área de Formación Continua, ofrece cursos cortos de inteligencia artificial aplicada para profesionales de diferentes sectores. Según la institución, estos programas no requieren conocimientos técnicos previos y priorizan un enfoque práctico orientado al uso de la tecnología en situaciones laborales.

Para Cáceres, el objetivo no debería limitarse a comprender qué es la inteligencia artificial, sino a saber cómo aplicarla en el contexto específico de cada profesión. Esa diferencia cobra relevancia frente a los resultados del estudio: conocer la importancia de una tecnología no necesariamente significa contar con las capacidades para aprovecharla.

El mercado laboral demanda combinar habilidades humanas y tecnológicas

La incorporación de la IA también está modificando las competencias que pueden resultar relevantes para los profesionales. En este escenario, el desafío consiste en complementar el conocimiento tecnológico con capacidades humanas como el criterio, la creatividad y la resolución de problemas.

“La inteligencia artificial no reemplaza el criterio, la creatividad o la capacidad de resolver problemas. Por el contrario, está impulsando la necesidad de que las personas desarrollen nuevas capacidades y aprendan a trabajar junto a estas herramientas. Quienes se adapten más rápido tendrán mayores oportunidades para crecer profesionalmente”, señala Cáceres.

De esta manera, los resultados de Ipsos para Cibertec ponen el foco en una brecha concreta: mientras el 62% de los limeños vincula el aprendizaje de IA con las oportunidades laborales del futuro, el 51% todavía no la ha utilizado en el trabajo o los estudios y la mitad reconoce sentirse poco o nada preparada.

El desafío será transformar esa percepción sobre la importancia de la tecnología en competencias digitales aplicables. En un entorno laboral donde la inteligencia artificial gana espacio, la ventaja no dependerá únicamente de conocer estas herramientas, sino de utilizarlas con criterio para tomar decisiones, solucionar problemas y aportar valor dentro de cada profesión.