La declaración de emergencia sanitaria por influenza aviar H5N1 ha generado dudas entre los consumidores, especialmente sobre qué ocurre si un pollo crudo estuviera infectado antes de ser cocinado.

Si bien Senasa asegura que las aves positivas son retiradas del circuito comercial mediante protocolos de sacrificio sanitario, los especialistas recuerdan la importancia de mantener buenas prácticas de manipulación de alimentos.

La contaminación cruzada sí es un riesgo durante la manipulación

Si una persona manipula la carne cruda de un ave infectada, los jugos del pollo podrían contaminar tablas de picar, cuchillos, platos, cubiertos, recipientes, encimeras o las manos.

Este proceso, conocido como contaminación cruzada, ocurre cuando microorganismos presentes en un alimento crudo pasan a superficies u otros alimentos que no volverán a cocinarse.

Hasta el momento, no existe evidencia de que el contagio de influenza aviar ocurra por consumir pollo o huevos correctamente cocidos.

Sin embargo, las autoridades sanitarias recomiendan evitar cualquier contacto innecesario con aves enfermas o sospechosas y reforzar las medidas de higiene durante la preparación de alimentos.

¿Los cubiertos o utensilios pueden transmitir la gripe aviar?

Los utensilios de cocina pueden actuar como una superficie contaminada si estuvieron en contacto con un pollo crudo infectado y luego se utilizan para manipular otros alimentos sin haber sido lavados y desinfectados.

Por ello, las recomendaciones incluyen lavar con agua caliente y detergente las tablas, cuchillos, cubiertos y recipientes, además de higienizar las manos inmediatamente después de manipular carne cruda.

Estas medidas no responden únicamente a la influenza aviar, sino que forman parte de las recomendaciones generales para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y reducir el riesgo de contaminación en la cocina.

La cocción sigue siendo la principal medida de protección

El Ministerio de Salud (Minsa) ha reiterado que el consumo de pollo y huevos bien cocidos no representa un riesgo de contagio de gripe aviar, ya que el virus se inactiva durante una cocción adecuada.

Además, Senasa sostiene que las aves confirmadas con H5N1 son eliminadas mediante sacrificio sanitario, por lo que no deberían llegar a los mercados.

En ese contexto, las autoridades recomiendan comprar productos avícolas en establecimientos formales, evitar el contacto con aves enfermas o muertas de origen desconocido y mantener estrictas medidas de higiene durante la manipulación de alimentos para disminuir cualquier posibilidad de exposición.