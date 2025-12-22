WhatsApp Únete a nuestro canal en WhatsApp Google News Síguenos en Google News Facebook Messenger Canal de Facebook

Durante las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), pondrá en marcha un plan especial que contempla el despliegue de 28 ambulancias en zonas estratégicas de Lima Metropolitana.

Esta medida busca garantizar una atención médica rápida y eficaz ante cualquier situación de emergencia.

Atención médica las 24 horas

El operativo contará con la participación de más de 400 profesionales, entre médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, técnicas, técnicos, operadores y conductores capacitados para brindar atención prehospitalaria ininterrumpida las 24 horas del día.

Su labor será clave para responder ante casos como atragantamientos, quemaduras, caídas o accidentes por el uso de pirotécnicos.

Línea 106: respuesta inmediata y gratuita

El Minsa recuerda a la población que la Línea 106 está disponible de forma gratuita y permanente, desde cualquier teléfono fijo o móvil. Este canal permite 

