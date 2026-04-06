El legado de Michael Jackson está más vivo que nunca. Tras meses de expectativa, finalmente hoy se inicia la preventa de entradas de su esperada película biográfica. Prepárate, porque la fiebre por el «Rey del Pop» promete agotar las salas en tiempo récord.

Preventa en Perú y el mundo

Para los fanáticos en Perú, la espera termina hoy lunes 6 de abril. Las principales cadenas de cine a nivel nacional (Cineplanet, Cinemark, entre otras) ya habilitaron sus plataformas digitales y taquillas físicas desde las primeras horas del día para la adquisición de boletos.

Junto a Perú, otros países como España y Nicaragua también iniciarán su preventa este mismo lunes.

Link para venta de entradas por Cinemark Perú: https://www.cinemark-peru.com/pelicula/michael/compra-entradas/entradas

Fechas para Latinoamérica

Si bien en países como México se reportaron algunas ventas anticipadas por error en días previos, la fecha oficial de lanzamiento de entradas para el resto de la región ha quedado establecida de la siguiente manera:

Lunes 6 de abril: Perú, España y Nicaragua.

Perú, España y Nicaragua. Miércoles 8 de abril: Chile, México, Argentina y Bolivia.

Estreno oficial

La película, distribuida globalmente por Lionsgate y Universal, llegará a la pantalla grande el próximo 23 de abril.

Se espera que la cinta sea una experiencia inmersiva, especialmente en formatos como IMAX, permitiendo a las nuevas generaciones y a los fans de siempre revivir los momentos más icónicos de la carrera de Michael Jackson.

¡No te quedes fuera! Marca tu calendario y etiqueta a esa persona con la que irás a disfrutar de este evento cinematográfico histórico.