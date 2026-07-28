Keiko Fujimori asumió hoy, 28 de julio de 2026, la Presidencia de la República del Perú. En su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso, delineó una ruta de trabajo basada en un «cronómetro irreversible» de 1826 días de gestión, priorizando el cierre del enorme déficit social que afecta a millones de peruanos y la atención inmediata de las principales crisis del país.

Seguridad Ciudadana y Fuerzas Armadas

Uno de los dos frentes de emergencia nacional inmediata declarados por la mandataria es la lucha contra la inseguridad. Para recuperar las calles, Fujimori anunció que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y el control del orden interno en estrecha coordinación con la Policía Nacional.

A la par, el gobierno implementará unidades de flagrancia, plataformas de inteligencia artificial para anticipar el delito y una profunda reforma penitenciaria para evitar que las cárceles sigan siendo centros de operaciones criminales.

Advirtió también que será implacable con los malos elementos policiales, desvinculando y castigando con todo el peso de la ley a quienes protejan al delito.

Impacto Económico: Sueldo mínimo y apoyo a Mypes

En el ámbito económico y laboral, una de las medidas de impacto más directo al bolsillo de los ciudadanos es el aumento de la Remuneración Mínima Vital a 1,300 soles.

Para evitar que esta medida afecte la formalidad empresarial, el Estado otorgará un bono compensatorio por única vez a las micro y pequeñas empresas (MYPES), ayudándolas a asumir este mayor costo laboral.

Asimismo, las MYPES fueron declaradas prioridad nacional, por lo que en los primeros cien días se reactivará PROMYPE, se ampliará el crédito mediante COFIDE y se fortalecerán las compras de MYPerú.

Acción frente al Fenómeno El Niño

El segundo frente de emergencia inmediata del gobierno será la mitigación del fenómeno El Niño. La presidenta anunció el paso hacia la «prevención oportuna», rompiendo con la lógica de la reacción tardía.

Para ello, iniciará de inmediato la descolmatación masiva de ríos, la construcción de defensas ribereñas y desplegará un sistema logístico rápido para asegurar el abastecimiento de agua, alimentos y medicinas en las zonas más vulnerables. Los agricultores afectados recibirán asistencia técnica y financiera.

Programas Sociales: Pensión 65 y Juventud

Bajo la nueva política «Cuidando la experiencia», el gobierno duplicará el monto de Pensión 65, pasando de S/ 350 a S/ 700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema, con la meta de aplicar de forma progresiva una pensión universal.

Para los más jóvenes, la política «Jóvenes con Futuro» buscará reducir a la mitad la tasa de desempleo juvenil (actualmente cercana al 10%) mediante la expansión de programas como Jóvenes Productivos y Capital Semilla Joven, además de la ampliación de Beca 18.

Obras de Transporte e Infraestructura

Para resolver el transporte caótico del país, el gobierno dará prioridad a la ejecución de grandes proyectos ferroviarios y viales. En Lima y Callao, se culminará la Línea 2 del Metro y se ejecutarán las líneas 3, 4, 5 y 6.

Además de culminar de forma prioritaria la Nueva Carretera Central para integrar la capital con el centro del país, se impulsarán metros regionales en Arequipa, Piura y Trujillo, así como trenes de cercanías hacia Ica y Barranca.

Modernización y Digitalización del Estado

Con el objetivo de combatir la ineficiencia estatal, que cuesta miles de millones de soles al año, se creará la Autoridad Nacional Digital, otorgándole una Identidad Digital a cada peruano para reducir trámites y tiempos.

Finalmente, el sistema de compras públicas será transformado para evitar la pérdida de recursos, y se impulsará una reforma del servicio civil que reconozca la meritocracia y la vocación de servicio.

En el cierre de su discurso, Fujimori hizo un llamado a la «reconciliación nacional», instando a la oposición, autoridades y ciudadanos a trabajar unidos porque «no hay dos Perú distintos; hay un solo Perú».