Fiestas Patrias impulsan el delivery: comida criolla, pollo a la brasa y chifa lideran las preferencias de los peruanos

Las Fiestas Patrias se han consolidado como una de las temporadas con mayor actividad para el delivery en el Perú. Lejos de concentrarse únicamente en los días 28 y 29 de julio, la campaña se extiende durante todo el mes, impulsada por reuniones familiares, celebraciones, viajes por el feriado largo y una mayor demanda de productos para disfrutar en casa.

En este contexto, PedidosYa estima que durante los días centrales de la festividad los pedidos crecerán más de un 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior y más de un 25% frente a una semana regular. La compañía también reportó que, durante la primera quincena de julio, el volumen de órdenes registró un incremento cercano al 45% respecto al mismo periodo de 2025, una tendencia que espera mantener hasta finalizar el mes. La información refleja cómo el quick commerce y el delivery continúan ganando protagonismo en los hábitos de consumo de los peruanos.

La gastronomía peruana continúa siendo la gran protagonista

La categoría de Restaurantes sigue concentrando la mayor cantidad de pedidos durante julio. Entre las opciones favoritas destacan el pollo a la brasa, la comida criolla y el chifa, tres alternativas que mantienen una alta demanda por su practicidad, variedad y capacidad para compartir en reuniones familiares o con amigos.

Estas preferencias reflejan que, durante las celebraciones patrias, los consumidores priorizan platos tradicionales que forman parte de la identidad gastronómica del país. Además, el delivery permite disfrutar de estas preparaciones sin necesidad de desplazarse o cocinar, facilitando la organización de encuentros en casa.

Lima concentra el mayor volumen de pedidos

Según las proyecciones de la empresa, Lima lidera el consumo de comida peruana por delivery, seguida por Arequipa, Trujillo y Chiclayo, ciudades donde la demanda también registra un comportamiento dinámico durante la campaña de Fiestas Patrias.

Dentro de la capital, los distritos con mayor número de pedidos son Santiago de Surco, Miraflores y San Isidro. La amplia oferta gastronómica, sumada al uso frecuente de plataformas digitales para ordenar alimentos, explica el protagonismo de estas zonas durante la temporada.

El almuerzo sigue siendo el momento de mayor demanda

Los hábitos de consumo muestran que el almuerzo continúa siendo el horario preferido para solicitar comida por delivery durante las celebraciones patrias. La mayor parte de los pedidos se concentra en este momento del día, especialmente cuando las familias y grupos de amigos se reúnen para compartir una comida tradicional.

Bernardo Portugal, Director Comercial de PedidosYa Perú, explicó que para esta campaña se proyecta un incremento de aproximadamente 10% en el ticket promedio respecto a las Fiestas Patrias de 2025. Este comportamiento responde a que los usuarios no solo realizan más pedidos, sino que también suelen complementar sus órdenes con bebidas, postres y otros productos para disfrutar de una experiencia gastronómica más completa.

Julio fortalece el crecimiento del delivery y el quick commerce

El desempeño observado durante julio confirma que las Fiestas Patrias representan una de las campañas más importantes para el sector del delivery y el quick commerce. El crecimiento sostenido de la demanda responde tanto al interés por la gastronomía peruana como a la facilidad que ofrecen las plataformas digitales para acceder a alimentos y otros productos durante los días de celebración.

La combinación de una mayor frecuencia de compra, tickets de consumo más altos y una campaña que ahora abarca prácticamente todo el mes consolida a julio como uno de los periodos de mayor movimiento para el comercio digital y los servicios de entrega en el país. Este enfoque prioriza información útil y descriptiva, alineada con las recomendaciones de Google de crear contenido centrado en las personas, con valor informativo y sin recurrir al sensacionalismo.