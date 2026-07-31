Cinco hábitos de lavado que pueden hacer que tu ropa dure mucho más sin perder su calidad, tip de Xiaomi

La manera en que se lava y seca la ropa influye directamente en su durabilidad, apariencia y cuidado de las fibras. Aunque la calidad de las prendas es importante, los hábitos de lavado también determinan cuánto tiempo conservarán su color, textura y forma original.

Aspectos como elegir el programa adecuado, utilizar la cantidad justa de detergente o controlar la temperatura del secado pueden marcar una diferencia significativa.

Además, la incorporación de lavasecas inteligentes ofrece nuevas herramientas para optimizar cada ciclo, facilitando el cuidado de los textiles y mejorando la experiencia de uso.

Seleccionar el programa correcto protege cada tipo de tejido

Cada prenda requiere un tratamiento específico. Los tejidos de algodón, las telas sintéticas, la ropa deportiva o las prendas delicadas reaccionan de forma distinta a la temperatura, el nivel de centrifugado y la duración del lavado.

Escoger el ciclo adecuado permite conservar mejor la forma, el color y la elasticidad de las prendas, reduciendo el desgaste provocado por un lavado inadecuado. También contribuye a mantener la calidad de la ropa durante más tiempo, especialmente en aquellas piezas de uso frecuente.

La cantidad de detergente también influye en los resultados

Uno de los errores más comunes consiste en pensar que utilizar más detergente garantiza una limpieza superior. En realidad, el exceso puede dejar residuos en las fibras, disminuir la suavidad de las prendas e incluso afectar el rendimiento del propio ciclo de lavado.

Por ese motivo, algunas lavasecas inteligentes incorporan sistemas de dosificación automática, capaces de calcular la cantidad necesaria según el peso de la carga y el programa elegido. Esta función ayuda a optimizar el consumo del detergente y mejora la eficiencia del lavado.¹

Un secado adecuado ayuda a prolongar la vida útil de la ropa

El proceso de secado es tan importante como el lavado. Cuando las temperaturas son demasiado elevadas, determinadas fibras pueden perder elasticidad, deformarse o deteriorarse antes de tiempo.

La Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10.5kg integra un sistema de secado inteligente que trabaja entre 55 °C y 65 °C, buscando un equilibrio entre un secado eficiente y el cuidado de los tejidos.

De esta manera, las prendas conservan mejor sus características originales y mantienen una apariencia adecuada tras varios ciclos de uso.

Higiene y cuidado pueden ir de la mano

Además de eliminar la suciedad visible, el lavado también debe contribuir a mantener una adecuada higiene, especialmente en ropa deportiva, prendas infantiles, ropa de cama y textiles de uso diario.

Las nuevas tecnologías permiten combinar ambos objetivos. La Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10.5kg incorpora funciones que permiten eliminar hasta el 99,9 % de bacterias, ofreciendo un proceso de lavado orientado tanto a la limpieza como al bienestar de toda la familia.³

La conectividad simplifica la rutina del hogar

La incorporación de funciones inteligentes facilita la organización de las tareas domésticas. Poder iniciar un ciclo, revisar el estado del lavado o recibir notificaciones desde el teléfono móvil permite administrar mejor el tiempo y adaptarse a rutinas cada vez más dinámicas.

Gracias a su integración con la aplicación Xiaomi Home, esta lavaseca permite controlar diferentes funciones de forma remota, ofreciendo una experiencia más práctica y flexible para el usuario.⁴

Funciones pensadas para el uso cotidiano

Además de la conectividad, la Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10.5kg incorpora herramientas diseñadas para responder a distintas necesidades del hogar.

Entre ellas destacan el ciclo Quick Wash de 12 minutos⁵ para cargas ligeras y el programa Smart Wash de 36 minutos⁶ para una limpieza más profunda.

El equipo también incorpora un sistema de bajo nivel de ruido, función de cuidado refrescante con aromaterapia⁷ y una capacidad de 10,5 kilogramos, una característica especialmente útil para familias o personas que buscan reducir la frecuencia de lavado.

A ello se suma una garantía de hasta un año para todas las piezas y 12 años para el motor de transmisión directa, reforzando la apuesta de Xiaomi por soluciones enfocadas en la durabilidad y el uso diario.

Pequeños cambios que ayudan a conservar la ropa durante más tiempo

Adoptar buenos hábitos de lavado no solo mejora la apariencia de las prendas, sino que también contribuye a prolongar su vida útil y optimizar el consumo de recursos.

La combinación de prácticas adecuadas con tecnologías diseñadas para cuidar distintos tipos de tejidos permite mantener la ropa en mejores condiciones durante más tiempo, favoreciendo tanto la comodidad como la higiene en el hogar.