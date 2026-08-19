Un sismo de magnitud 4.8 se registró durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026 en Lima. De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0565, el movimiento ocurrió a las 5:28:02 a. m. y tuvo como referencia una zona situada a 42 kilómetros al suroeste de Lurín.

Los datos proporcionados indican que el evento alcanzó una profundidad de 42 kilómetros, mientras que sus coordenadas fueron latitud -12.46 y longitud -77.20. En Lurín, la intensidad reportada fue de grado III.

¿Dónde se ubicó el sismo registrado en Lima?

Según la información del reporte, la referencia geográfica del movimiento telúrico estuvo ubicada 42 kilómetros al suroeste de Lurín, Lima – Lima. Este dato permite identificar la ubicación aproximada del evento respecto de uno de los distritos del sur de la capital.

El registro señala una magnitud de 4.8, dato que corresponde a la medición consignada para este evento sísmico. La profundidad establecida fue de 42 km.

Sismo alcanzó intensidad III en Lurín

El reporte también precisa una intensidad III en Lurín. La magnitud y la intensidad son datos distintos incluidos en el registro: mientras la primera fue establecida en 4.8, la segunda corresponde al valor reportado específicamente para Lurín.

Hasta la información proporcionada para esta nota, no se incluyen reportes sobre eventuales daños materiales o afectaciones derivadas del movimiento. Por ello, no corresponde atribuir consecuencias adicionales al sismo sin información oficial que las confirme.

Datos del reporte sísmico del 19 de agosto

El evento quedó identificado mediante el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0565. Los principales datos consignados son: fecha, 19 de agosto de 2026; hora local, 05:28:02; magnitud, 4.8; profundidad, 42 km; latitud, -12.46; longitud, -77.20; e intensidad, III en Lurín.

La referencia oficial proporcionada sitúa el movimiento a 42 km al suroeste de Lurín, en Lima. Estos datos permiten precisar tanto la localización como las características principales del sismo registrado durante las primeras horas de la jornada.

Información oficial, clave ante un movimiento sísmico

Ante este tipo de eventos, resulta especialmente importante distinguir entre los datos confirmados y aquella información que todavía no ha sido reportada. En este caso, la información disponible permite establecer la hora, magnitud, profundidad, coordenadas, intensidad y ubicación de referencia del movimiento.

La nota se ciñe a esos datos para evitar incorporar consecuencias o características que no aparecen en el reporte proporcionado, reforzando así la utilidad y fiabilidad de la información para los lectores. Este enfoque coincide con las recomendaciones de Google de priorizar contenido útil, descriptivo y fiable, especialmente cuando se trabaja con información que puede estar relacionada con la seguridad de las personas.