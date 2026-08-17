Considerado una de las mentes más brillantes de la física teórica actual y poseedor del promedio más alto en la historia de la UNI, el destacado científico arribará al país y visitará su alma máter el día miércoles 19 de agosto al mediodía, por los 150 años de la universidad.

Un hito para la ciencia y la educación peruana. Barton Zwiebach Cantor (71), uno de los científicos nacionales de mayor renombre internacional y referente global en la Teoría de Cuerdas, arribará a Lima en una esperada visita al país, en el marco del Sesquicentenario Institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el XXV Encuentro de Física. Asimismo, el día miércoles retornará a las aulas de la casa de estudios que lo vio nacer profesionalmente y donde dejó una huella imborrable.



Zwiebach, actual profesor en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desde 1987 e investigador en Harvard y Berkeley, marcó un hito sin precedentes en la educación superior peruana al egresar de la UNI con un promedio ponderado de 18.21, la calificación más alta jamás registrada en la historia de la institución. Su vocación lo llevó a sustentar su tesis de Ingeniería Electrónica antes de culminar los cinco años reglamentarios de carrera, para luego realizar su doctorado en el Instituto Tecnológico de California (CALTECH) bajo la tutoría del Premio Nobel Murray Gell-Mann.



La llegada de Zwiebach no solo representa el regreso del egresado más ilustre de la UNI, sino también una oportunidad para revalorizar el impacto de la educación pública y la investigación científica nacional.



«El retorno de Barton Zwiebach al Perú y su visita a la UNI constituyen un motivo de orgullo y un mensaje potente para toda nuestra juventud: el talento peruano formado en las aulas públicas tiene el potencial de liderar las fronteras del conocimiento global», Heriberto Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias de la UNI.



¿Qué es la Teoría de Cuerdas? Imagina que los componentes más pequeños del universo son diminutos filamentos de energía que vibran, como las cuerdas de una guitarra. Según la frecuencia con la que vibren, producen distintas «notas musicales» que en la realidad percibimos como electrones, fotones o gravedad. En simple: la materia y las fuerzas del universo son una gran sinfonía cósmica, y la Teoría de Cuerdas busca descifrar la partitura completa que lo unifica todo.



Su obra A First Course in String Theory (Un primer curso de Teoría de Cuerdas) es hoy el texto estándar utilizado por las universidades más prestigiosas del mundo para enseñar física teórica. Su presencia en Lima reafirma su compromiso constante con la formación de las nuevas generaciones de científicos e ingenieros peruanos.



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